Justin Bieber gewinnt Anti-Auszeichnung Der schlimmste Celebrity-Nachbar 2016 30.12.2016 12:07 Uhr / lm

Er hat bereits den" Grammy", "Billboard Music Award" und die "MTV VMAs" gewonnen: Nun darf sich Justin Bieber eine weitere Auszeichnung in den Steckbrief schreiben. Der Kanadier wurde zum schlimmsten Promi-Nachbarn 2016 gewählt.

Justin Bieber (22) ist bekannt dafür, wilde Partys auf seinem Anwesen in Los Angeles steigen zu lassen. Nicht selten musste bei den Sausen die Polizei anrollen, nachdem sich Anwohner über die zu laute Musik beschwert hätten. 2014 wurde der "What Do You Mean"-Sänger sogar dazu verdonnert, ein Bußgeld von 80.000 US-Dollar, umgerechnet rund 76.000 Euro, zu bezahlen, weil er das Haus eines Nachbarn mit Eiern beworfen hatte und daraufhin wegen Vandalismus verklagt wurde. Nun bekommt Justin Bieber die Quittung für sein rüpelhaftes Verhalten.

Für eine Erhebung fragte das Online-Immobilien-Portal "Zillow" zwischen dem 08. und 09. Dezember 1.000 US-Amerikaner über 18 Jahren, mit welchen prominenten Nachbarn sie am wenigsten den Gartenzaun teilen würden wollen. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Justin Bieber erhielt den peinlichen Anti-Preis. 36 Prozent der Befragten beschrieben den Kanadier als den schlimmsten Nachbarn, den man sich vorstellen kann. Bereits 2014, dem Jahr des berühmt-berüchtigen Egg-Gates, bekam Justin Bieber die gleiche Auszeichnung. Eine so hohe Prozentzahl wie in 2016 konnte der Ex-Freund von Selena Gomez (24) aber damals nicht erreichen – und das konnte auch kein anderer Star zuvor.

Die Nachbarn von Justin Bieber können sich auch im kommenden Jahr auf ein Großaufgebot der Polizei vor dem Haus des Musikers einstellen. Wie "National Enquirer" auf Berufung einer anonymen Quelle berichtet, kommt sein Wohnsitz derzeit dem eines Polizeistaat gleich. "Biebs' Eigenheim sieht aus wie eine militärische Kriegszone", so der Informant. Der Grund für den Polizeieinsatz seien jedoch keine Ruhestörungen durch den Kanadier. Justin Bieber soll selbst auf den Personenschutz bestanden haben, um Fans zu vertreiben, die ihm auflauern, sobald er seine Villa verlassen würde.