Justin Bieber halb nackt Neckische Wasserspiele auf Barbados 28.12.2016 11:03 Uhr / wa

Nach dem Weihnachtstrubel lässt Justin Bieber die Seele auf Barbados baumeln. Am Strand der karibischen Insel sorgt der Popstar für eine sexy Muskelshow. Halb nackt lässt sich Justin zu neckischen Wasserspielchen hinreißen – aber nicht mit einer Frau.

Ob da jemand auf den Festtagsbraten verzichtet hat? Kurz nach Weihachten präsentiert sich Justin Bieber (22) halb nackt im kristallklaren Meer vor der Küste Barbados. Kein Gramm Fett ist am Body zu erkennen, stattdessen setzt der Mädchenschwarm seine Muskeln gekonnt in Szene. Das harte Training der vergangenen Monate hat sich offensichtlich ausgezahlt. Kurz vor Weihnachten joggte Biebs nahezu täglich über die Hügel von Los Angeles oder schwitzte beim Box-Training.

Im wohlverdienten Urlaub war es also an der Zeit, den gestählten Körper beim Schwimmen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Alleine musste Justin Bieber auch nicht planschen: Mit seinem siebenjährigen Halbbruder Jaxon ließ sich der Sänger zu feucht-fröhlichen Wasserspielchen hinreißen. Während der kleine Knirps sich mutig in die Fluten stürzt, ist JB stets an seiner Seite. Ganz klar: Die Belieber geraten bei diesem Anblick in den sozialen Netzwerken ins Schwärmen. Nicht nur der Halb-nackt-Look begeistert seine Fans, auch der liebevolle Umgang mit seinem Bruder lässt die Herzen seiner Anhänger schmelzen.

Nach dem Wasserspaß ging es actionreich weiter. Justin Bieber und Klein-Jaxon düsten mit einem Jetski übers offene Meer. Doch zuvor achtete Bieber darauf, dass sein Brüderchen eine Schwimmweste trägt. Auch er verabschiedete sich von seinem Halb-nackt-Auftritt und warf sich eine Weste über – ganz klar, für Jaxon will er ein Vorbild sein.

Offenbar wird Justin Bieber den Jahreswechsel zusammen mit seiner Familie im Urlaubsparadies verbringen. Neben Jaxon war auch Papa Jeremy dabei, so wie dessen Lebensgefährtin. Paparazzi-Pics zeigen die Patchwork-Familie noch beim Muschelnsammeln. Und zur Freude aller Fans: Die nächsten Oben-ohne-Schnappschüsse werden mit Sicherheit schon in Kürze folgen.