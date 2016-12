Justin Bieber halb nackt Neues Tattoo beim Joggen präsentiert 21.12.2016 13:02 Uhr / wa

Heiß, heißer, Justin Bieber: Das bewies der Mädchenschwarm nun einmal mehr beim Joggen in L.A., wo er einen Blick auf sein neues Tattoo auf dem Oberkörper gewährte.

Dass Justin Bieber (22) ein Mädchenschwarm ist, ist kein Geheimnis. Aktuell genießt der Hottie eine Auszeit von seiner großen "Purpose"-Tour und nutzt diese offenbar auch, um seinen Körper weiter fit zu halten. Paparazzi erwischten den Sänger am Dienstag beim Joggen im sonnigen Los Angeles. Ob es den Temperaturen oder dem schweißtreibenden Training zu verdanken war, ist unbekannt, doch Biebs entschied sich, mit kurzer Hose und oberkörperfrei durch die Gegend zu laufen, wie zahlreiche Bilder vom Workout zeigen. Auf diese Weise präsentierte er halb nackt seine trainierten Oberarme, den muskulösen Oberkörper und sein neues Tattoo.

Zwischen seiner Brust und seinem Sixpack prangen seit Kurzem folgende Worte: "Sohn Gottes". Vor wenigen Wochen überraschte Justin Bieber seine Fans bei einem Konzert seiner "Purpose"-Tour mit dem neuen Schriftzug auf seiner Brust, den er seinen begeisterten Anhängern halb nackt vorführte. Wann genau die Tätowierung entstand, ist aber unklar. Auch die genauen Beweggründe für die besondere Tätowierung sind nicht bekannt. Aus seiner Gläubigkeit machte der Musiker aber bereits in der Vergangenheit keinen Hehl.

Angeblich ist der "Purpose"-Star sogar so sehr von seinem Glauben überzeugt, dass er Weggefährten ebenfalls ermutigt, an Gott zu glauben: "Bei seiner 'Purpose'-Tour sitzt Justin backstage mit seinen Opening Acts zusammen und ermutigt sie, Christus vor alles andere zu setzen", berichtete jüngst ein Informant "The Sun". Der Glaube habe ihm geholfen, ein besseres Leben zu führen. Und das wolle Justin Bieber nun an Freunde und Bekannte weitergeben. "Seine Absicht ist es, die Leute, die er liebt, zu konvertieren und andere Stars vor der teuflischen Seite der Industrie zu warnen."