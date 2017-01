Justin Bieber herzlos? Krankes Hündchen einfach abgeschoben 05.01.2017 09:48 Uhr / wa

Offenbar hat Justin Bieber kein sonderlich großes Herz für Tiere. Neusten Gerüchten zufolge soll der "Purpose"-Star einen kranken Hund eiskalt abgeschoben haben. Der neue Besitzer bettelte sogar um 8.000 Dollar, womit er die lebensrettende OP des Vierbeiners bezahlen möchte.

Sieht Justin Bieber (22) Tiere etwa nur als eine Art Spielzeug? Nach dem Affen-Skandal um Mally sorgt er nun schon wieder für tierische Negativ-Schlagzeilen: Seinen Chow Chow Todd habe er laut der "New York Post" einfach an seinem Tänzer C.J. Salvador verschenkt. Als wäre das nicht schon herzlos genug, musste der neue Besitzer feststellen, dass das Tierchen ein Hüftleiden hat. Nur eine kostspielige Operation von 8.000 Dollar könne dem Fellknäuel helfen.

Doch der Tänzer kann sich den Eingriff offenbar nicht leisten. Auf der Seite "GoFundMe" rief C.J. Salvador zu Spenden auf – und das ziemlich erfolgreich. Das nötige Geld habe er inzwischen zusammen, doch weshalb fragte er nicht einfach Justin Bieber nach ein paar Scheinen? "Er wusste nichts davon. Ich wollte ihn nicht um Almosen bitten", erklärt das Tour-Mitglied. Tierliebhaber fragen sich indes, ob Biebs den Hund sogar aufgrund des Hüftleidens abgeschoben hat.

Weshalb Justin Bieber keine Lust mehr auf den kleinen Todd hatte, weiß er nur selbst. Doch laut "Gossip Cop" habe der "Sorry"-Hitmaker das Tier nicht einfach seinem Tänzer untergejubelt, wie das Klatschblatt berichtet. Genauso wenig habe er sich vor den OP-Kosten gedrückt – C.J. Salvador wollte für seinen Schützling schlichtweg alleine aufkommen.

Aber vermutlich war es die richtige Entscheidung, dass Justin Bieber seinem Chow Chow ein neues Zuhause gesucht hat. In Kürze wird er wieder mit seiner "Purpose"-Tour um die Welt reisen – Todd würde so mit Sicherheit zu kurz kommen. Der Backround-Tänzer hingegen dürfte sich ausreichend um das Tier kümmern können oder er gibt es in Obhut seiner Familie, die bereits während der Hüft-OP zu ihm stand.