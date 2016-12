Justin Bieber im Sicherheitswahn? Haus von Polizisten umstellt 27.12.2016 10:57 Uhr / tr

Als Weltstar wird Justin Bieber stets von Fans belagert. Ein Umstand, der ihn jetzt dazu brachte, sein Heim in eine Art Hochsicherheitstrakt zu verwandeln. Die Nachbarn sollen jedoch alles andere als begeistert sein, dass zahlreiche Polizisten sein Haus in Los Angeles umstellen.

Wie "National Enquirer" auf Berufung einer anonymen Quelle berichtet, gleicht der Wohnsitz von Justin Bieber (22) derzeit einem Polizeistaat. "Biebs' Eigenheim sieht aus wie eine militärische Kriegszone." Die Sicherheitsmaßnahmen des "What Do You Mean"-Sängers würden dazu führen, dass die Immobillienpreise in der Nachbarschaft rasend schnell steigen würden. So liegt die durchschnittliche Monatsmiete für ein Haus in der Gegend um Toluca Lake in Los Angeles inzwischen bei umgerechnet rund 81.000 Euro – natürlich ganz zum Ärger der Nachbarn.

Aber nicht nur aus finanzieller Sicht sorgt Justin Bieber für Missmut bei den Anwohnern. Bevor der Kanadier in sein Haus gezogen ist, soll die Ortschaft ruhig und einträchtig gewesen sein. Das hätte sich jedoch geändert, seitdem der Kanadier dort wilde Partys feiert und sich stets eine Schar von kreischenden Fans vor seinem Anwesen tummeln. Dass jetzt zahlreiche Polizisten ununterbrochen um sein Haus patrouillieren, hätte die "charmante Atmosphäre der schönen Nachbarschaft ruiniert", heißt es weiter.

Warum Justin Bieber auf so viele Polizisten setzt, zeigt ein Blick auf die jüngsten Vorfälle, in die der "Sorry"-Sänger verwickelt wurde. Erst vergangenen Monat wurde Biebs bei seinem Tour-Stopp in Barcelona von einem Fan belästigt. Immer wieder versuchte der junge Mann den Popstar anzufassen, bis der sich irgendwann nicht mehr zu wehren wusste und dem Anhänger einen Schlag ins Gesicht verpasste. Im Sommer sorgte Justin Bieber ebenfalls für Negativ-Schlagzeilen, als er sich mit einem Fan in einer Hotellobby stritt und daraufhin die Fäuste fliegen ließ.

An den Gerüchten um seine Sicherheitsvorkehrungen, sei laut "Gossip Cop" allerdings nichts dran.