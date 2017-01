Justin Bieber in "Die Schöne und das Biest"? Internet lacht über Ähnlichkeit mit Belle 09.01.2017 12:57 Uhr / or

Moment mal, spielt Justin Bieber etwa in die "Die Schöne und das Biest" mit? Diesen Eindruck könnte man zumindest beim Anblick der neuen Belle-Puppe aus dem "Disney"-Streifen bekommen. Die sieht dem Kanadier zum Verwechseln ähnlich, meinen viele User.

"Wenn du eine Emma Watson-Puppe online bestellst, aber eine Justin Bieber-Puppe in einem gelben Kleid und mit einer Perücke ankommt", schreibt ein Nutzer auf Twitter zu einer Abbildung der neuen Spielzeug-Figur aus "Die Schöne und das Biest". Das sehen viele ähnlich und so avanciert "Disneys" neuester Merchandise-Streich zur Lachnummer im Internet. Zu Recht? Tatsächlich hat die Puppe, die eigentlich Emma Watson (26) in dem Fanatsy-Blockbuster darstellen soll, mehr Gesichtszüge von Justin Bieber (22).

Angefangen hat das Bashing als ein User die Puppe aus "Die Schöne und das Biest" in einer US-Ladenkette entdeckte und so entsetzt war, dass er ein Foto von ihr machte und dieses auf Flickr teilte. "Die sieht verdammt gruselig aus", so sein Kommentar zum Schnappschuss. Aber nicht nur Justin Bieber wird in der Figur wiedererkannt. Einige User sehen Ähnlichkeiten zu Jennifer Garner (44), Kristen Stewart (26) oder sogar Frankenstein. Einig ist sich die Online-Community nur in einer Sache: Die Puppe erinnert nur entfernt an den schönen Star aus "Harry Potter". "Da sieht ja das Biest besser aus", lautet ein weiterer Tweet.

Trotz der Enttäuschung um die Puppe ist die Vorfreude auf das Remake von "Die Schöne und das Biest" in der Netzgemeinde groß. Der Trailer zum Disney-Klassiker wurde inzwischen sage und schreibe 29 Millionen Mal aufgerufen. Insbesondere die Besetzung erfreut viele. "Sie hätten keine besseren für die Rolle der Belle casten können als Emma Watson. Sie sieht sogar besser aus als Belle", schreibt ein Fan unter dem Clip.