Justin Bieber lästert über The Weeknd Revanche mit Diss-Song geplant? 27.01.2017 16:30 Uhr / cb

Justin Bieber hatte keine Scheu, öffentlich über The Weeknd zu lästern. Eine Reaktion gab es vom mutmaßlichen neuen Lover von Selena Gomez bislang nicht. Kann es sein, dass er seine Worte lieber mit einem Diss-Song über die Lippen bringen möchte?

Die Freunde von The Weeknd (26) würden es angeblich toll finden, wenn Justin Bieber (22) mit seinem öffentlichen Diss nicht ungeschoren davon kommt und die Rache in Form eines Songs daherkommen würde. Das zumindest berichtete ein Vertrauter "Hollywood Life". Der "Starboy" selbst scheint das anders zu sehen: "Seine Leute haben ihm gesagt, dass er einen Diss-Song oder Ähnliches über Justin Bieber machen soll, aber er geht ganz cool damit um."

Dass The Weeknd, der aktuell als neuer Freund von Justins Ex-Freundin Selena Gomez (24) gehandelt wird, angeblich so locker reagiert, habe einen einfachen Grund: In seinen Augen schadet sich Justin Bieber selbst am meisten: "Seien wir ehrlich", wird die Plaudertasche weiter zitiert, "Justin ist von sich aus ein wandelnder Diss-Song. Er macht einen exzellenten Job, wenn es darum geht, sich zum Trottel zu machen. Jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht oder das Haus verlässt, er braucht in diesem Bereich keine Hilfe."

Justin Bieber wurde kurz nach der Veröffentlichung der Knutsch-Pics von Selena Gomez und The Weeknd von einem Reporter gefragt, ob er denn die Musik des "Starboy"-Interpreten höre. Seine Antwort war eindeutig: Nein, er höre keine Musik von ihm, das Zeug sei einfach nur schlecht. Ob das seine wahre Meinung ist oder diese Reaktion eher auf Eifersucht beruht, sorgt seither für jede Menge Gesprächsstoff. Eine andere Quelle des US-Portals zumindest gab die Sicht von Selena Gomez so wieder: "Sie weiß, dass Justin die Musik von The Weeknd nicht wirklich schlecht findet."