Justin Bieber live Mit coolem Medley ins Jahr 2017 02.01.2017 14:45 Uhr / sk

Momentan befindet sich Justin Bieber noch in der Pause seiner "Purpose"-Welttournee, aber an Silvester beglückte er seine Fans mit einem Live-Auftritt im 5-Sterne-Hotel "Fontainebleau" in Miami.

Und es war ein echtes Spektakel! Justin Bieber (22) rockte die Bühne und mischte die Massen mit einem heißen Hit-Mix auf. Um 21 Uhr begann das Spektakel und sollte bis zum Jahreswechsel andauern. "Cold Water", "Where Are U Now", "Company" oder "Love Yourself" waren nur einige der Songs, die der Sänger an diesem Abend zum Besten gab.

Schon lange zuvor wurde der Auftritt von Justin Bieber beworben. "'Fontainebleau' ist bekannt für seine Unterhaltung, und am Silvesterabend findet hier der beste Abend des Jahres statt", sagte Philip Goldfarb, Manager des Hotels. Und beim Booking für diese Nacht bewies er echtes Talent: Biebs lockte die Massen nach Miami und sorgte für ein unvergessliches Event – für das Fans tief in die Tasche greifen mussten. Mindestens 350 Dollar kostete der Spaß, der jedoch eine Getränke-Flatrate beinhaltete.

Ein Fan durfte sich besonders glücklich schätzen: Er bekam ein spezielles VIP-Ticket, das es ihm erlaubte, wie ein König zu leben. Er durfte die Show sehen und neun seiner Freunde mitbringen. Der Squad bekam ein leckeres Menü, eine Hütte am Pool und einen Tisch inmitten der Show, wo sie entspannt der Musik lauschen konnten. Als wäre das nicht schon genug, wurde den Freunden auch die Möglichkeit eröffnet, in Lamborghinis, Ferraris, Rolls-Royces und McLarens die Gegend zu erkunden – ein echtes Promi-Leben.

Es ist kein Wunder, dass Justin Bieber am Silvester ordentlich abrockte. Immerhin war 2016 für ihn ein unbeschreiblich erfolgreiches Jahr. Er tourte um die Welt, räumt bei den "AMAs" ab und darf sich vermutlich auch im kommenden Jahr auf weitere Auszeichnungen für sein Album "Purpose" freuen.