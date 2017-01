Justin Bieber mit "Purpose"-Album "Love Yourself" eigentlich für Ed Sheeran bestimmt 11.01.2017 14:43 Uhr / wa

"Love Yourself" ist einer der ganz großen Hits von Justin Bieber. Doch der Track war eigentlich gar nicht für den "Purpose"-Star gedacht, sondern für jemand ganz anderen: Ed Sheeran.

Mit dem Song "Love Yourself" feierte Justin Bieber (22) weltweit Erfolge. Nur geschrieben hat der Mädchenschwarm den Track nicht. Das war niemand Geringeres als Ed Sheeran (25). Und eigentlich war "Love Yourself" für dessen Album "Divide" gedacht.

Das verriet der süße Brite nämlich nun in einem Interview mit Carson Daly. "Das war ein Song, den ich für 'Divide' geschrieben hatte. Allerdings hätte er es nicht auf das Album geschafft", so Ed Sheeran. Doch statt die wunderschöne Ballade komplett aufzugeben und so großzügig, wie der Rotschopf nun einmal ist, überließ er "Love Yourself" kurzerhand Justin Bieber für dessen "Purpose"-Album.

"Und dann nahm Justin ihn und hat damit seine Sache durchgezogen, ihn als Single veröffentlicht und daraus gemacht, was er ist. Von einem Song, der niemals veröffentlicht worden wäre zum größten Song des Jahres. Er wurde gerade zum 'Billboard Song des Jahres 2016' und für einen 'Grammy' nominiert und zeigt, dass man Dinge nicht immer abschreiben sollte", erklärte Ed Sheeran.

Doch damit nicht genug: Denn auch "Cold Water" hat Justin Bieber Ed Sheeran zu verdanken – auch wenn sich Letzterer zunächst gar nicht an den Song erinnern konnte. "Das war ein Song, den ich erst zur Hälfte geschrieben hatte, zu einer Zeit, als ich an vielen Songs arbeitete. Ich bekam eine Mail von Diplo und er sagte: 'Yo, dieser 'Cold Water'-Song ist super, kann ich ihn haben?' Und dann kam der Song im Radio und wurde Nummer 1 und ich dachte mir: 'Achso, dieser Song!' Ich konnte mich daran erinnern, ihn gemacht zu haben, und erinnere mich, wie ich ihn zum ersten Mal hörte und dachte: 'Das klingt irgendwie nach mir. Halt mal, der war ja von mir.'"