Justin Bieber als George Michael? Einem Medienbericht zufolge glaubt der Mädchenschwarm, dass er das Zeug dazu hat, den verstorbenen "Wham!"-Sänger in einem Biopic darzustellen.

Wenn einer George Michael (53) verkörpern kann, dann Justin Bieber (22). Laut einem Bericht von "Life & Style" ist der "Love Yourself"-Sänger mehr als überzeugt davon, den verstorbenen Briten in einer Verfilmung spielen zu können. Doch damit längst nicht genug: Viel mehr noch glaube er, dass er regelrecht dazu bestimmt sei.

Eine Quelle will nämlich verraten haben, dass Justin Bieber sein Team darum gebeten habe, ihm diesen sehnlichen Wunsch zu erfüllen. "Er zeigte ihnen, wie ernst es ihm ist, als er George Michaels Hit 'Faith' ohne musikalische Begleitung sang und ihn einfach auf den Punkt brachte", erzählt der Informant "Life & Style". Darüber hinaus heißt es: "Einige schlugen vor, dass Justin George in seinen jüngeren Jahren verkörpern könnte, weil er tatsächlich wie der jüngere George Michael aussieht."

Doch das scheint Justin Bieber nicht zu reichen. Angeblich finde Biebs nämlich, dass er die Popikone mit etwas Hilfe in all seinen Lebensphasen verkörpern könne. "Er besteht darauf, dass er mit ein wenig Make-up, um ein wenig älter zu wirken, auch das schaffen könnte", will die Quelle wissen.

Doch ist an diesem Gerücht überhaupt etwas dran? Nein, stellt das US-amerikanische Portal "Gossip Cop" jetzt entschieden klar. Das Management von Justin Bieber dementierte ihnen gegenüber das Gerücht, dass der Mädchenschwarm alles daran setze, George Michael in einem Biopic zu spielen.

George Michael verstarb am ersten Weihnachtstag im Alter von 53 Jahren. "Er ist friedlich entschlafen", teilte der Publizist des Musikers unmittelbar nach dessen Tod mit. George Michael landete im Laufe seiner Karriere zahlreiche Hits mit Songs wie "Last Christmas", "Faith" oder "Freedom! '90'".