Justin Bieber nach "Purpose"-Tour Heftiger Sturz beim Joggen 22.12.2016 14:24 Uhr / sk

Seine "Purpose"-Tour hat Justin Bieber vorerst erfolgreich über die Bühne gebracht. Zu Hause in Hollywood widmet sich der Sänger nun wieder ausgiebig seiner körperlichen Fitness. Doch nicht ohne Folgen.

Offenbar hat es sich Justin Bieber (22) nach seiner "Purpose"-Tour vorgenommen, in Topform in das neue Jahr zu starten. Das ist auch der Grund, warum der Schönling wieder öfters beim Joggen in Los Angeles gesichtet wird.

Doch am Mittwochabend kam es zu einem kleinen Zwischenfall: Als der "Love Yourself"-Sänger wieder einmal laufend unterwegs war, stürzte er böse. Justin Bieber erwischte augenscheinlich einen Stein, der in zum Stolpern und schließlich zu Fall brachte. Der 22-Jährige fiel einen unebenen und ziemlich steinigen Weg hinunter. Und auch wenn es Biebs glücklicherweise gut geht und ihm nichts Schlimmes zugestoßen ist, dürfte der Sturz sicherlich wehgetan und den einen oder anderen blauen Fleck hinterlassen haben.

Aber keine Sorge: Justin Bieber ist nicht der erste Promi, der dermaßen gestürzt ist. Ob Heidi Klum (43), Jennifer Lawrence (26), Taylor Swift (27), Demi Lovato (24), Selena Gomez (24) oder die Kardashian-Schwestern Kim (36) und Khloé (32) – der Sänger befindet sich in guter Gesellschaft.

Möglicherweise war der Mädchenschwarm aber auch noch nicht erholt von einer Partynacht mit seiner guten Langzeit-Freundin Hailey Baldwin (20). Beide wurden bei einer Weihnachtsfeier im "Hyde Sunset" im Westen Hollywoods gesichtet und ließen es ordentlich krachen. So eine durchzechte Nacht kann sich schließlich durchaus auf die Balance auswirken.

Justin Bieber sorgte an besagtem Abend vor allem mit seinem Outfit für Aufsehen. Der gebürtige Kanadier erschien nämlich in Cowboyboots, einer großen Retrobrille und einem XXL-Pelzmantel. Mit diesem dürfte sich der Sänger bei Tierliebhabern ins Aus geschossen haben. Die Tierschutzorganisation "Peta" hat jedenfalls bereits Stellung dazu bezogen und meinte: "Dieser Höhlenmensch-Couture-Look ist ein neuer Tiefpunkt für Justin Bieber."