Justin Bieber nach "Super Bowl"-Hit So lustig ging es hinter den Kulissen zu 08.02.2017 12:12 Uhr / tr

Nachdem Justin Bieber beim "Super Bowl" in einem Werbespot zu sehen war, folgt sein nächster Streich so gleich: Der Sänger ist aktuell das Gesicht einer japanischen Werbung. Und wie lustig der Dreh des Spots war, verrät nun ein Video, das auf Twitter die Runde macht.

Justin Bieber (22) ist ganz groß im Werbegeschäft: Nach seiner "Super Bowl"-Werbung für "T-Mobile" ist der Sänger nun auch in einem Spot für das japanische Telekommunikationsunternehmen "SoftBank" zu sehen. Wie es hinter den Kulissen zu dem japanischen Werbeclip zuging, zeigt ein Video, das derzeit auf Twitter kursiert. Darin trägt der Schönling einen traditionellen japanischen Anzug. Er hängt mit Teenagern in einer japanischen Schule ab. Und der Sänger ist nicht allein. Mit von der Partie ist nämlich Piko Taro (43), der Star des viralen Hits "PPAP (Pineapple Pen Apple Pen)".

Ein Video, zwei YouTube-Stars. Denn auch Justin Bieber hat einst über die Videoplattform Berühmtheit erlangt – ähnlich wie Piko Taro. Und der ist völlig aus dem Häuschen, als er auf den Superstar trifft. Beide lassen es sich nicht nehmen – mit Apfel, Ananas und Stift ausgestattet – die für den Viralhit "PPAP" typischen Bewegungen zu machen. Denn bereits vergangenes Jahr outete sich auch Justin Bieber als Fan des exzentrischen Japaners. Damals teilte er dessen Hit auf Twitter und schrieb mit zahlreichen lachenden Smileys dazu: "Mein Lieblingsvideo im Internet."

Bleibt nur zu hoffen, dass der japanische Spot erfolgreicher wird als sein "Super Bowl"-Clip. Dieser kam nämlich längst nicht bei jedem gut an, sondern bescherte Justin Bieber auch Spott und Hohn. Vor allem bei der Polizei in Minnesota. Diese drohte noch am Abend des großen Football-Spiels damit, den Werbespot mit Biebs gegen Kriminelle als Strafe einzusetzen. Auf Twitter warnte die Behörde: "Wenn ihr heute betrunken Auto fahrt, dürft ihr die 'Super Bowl' Werbung mit Justin Bieber den ganzen Weg zum Gefängnis sehen."