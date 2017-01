Justin Bieber oben ohne Neuer Look für Selena Gomez? 24.01.2017 10:04 Uhr / sk

Schnipp, schnapp, Haare ab! Fans lieben Justin Bieber nicht nur wegen seiner Musik, sondern auch wegen seiner Haare. Die sind nun erneut ab. Gilt der neue Look des Schönlings etwa seiner Ex-Freundin Selena Gomez?

Nanu, wo sind denn die Haare von Justin Bieber (22) hin? Mit geschorenem Kopf wurde der Mädchenschwarm nun am Montag beim Shoppen mit einem Kumpel in Los Angeles gesichtet. Und wie kommt der neue Look des "Love Yourself"-Sängers bei seinen Fans an? Schließlich flippen diese schnell aus, sobald er etwas an seinem Aussehen verändert.

Die Reaktionen sind tatsächlich eher durchwachsen. Während einige hin und weg sind und Bilder, die auf Instagram kursieren, mit Worten wie "Er sieht mit kurzem Haar so viel besser aus" kommentieren, kann eine andere Nutzerin es kaum glauben. Sie schreibt: "Warum? Oh mein Gott, er hat sie wieder abgeschnitten. Ich bevorzuge ihn mit mehr Haaren." Doch wem gilt sein neuer Look eigentlich? Etwa seiner Ex-Freundin Selena Gomez (24)? Justin Bieber und sie führten jahrelang eine On-Off-Beziehung. Doch vor mehr als einem Jahr zog die Musikerin dann den Schlussstrich und trennte sich endgültig von Biebs.

In den vergangenen Wochen wurde Selena Gomez nun des Öfteren mit The Weeknd (26) in der Öffentlichkeit gesichtet, auch eng umschlungen und küssend. Aus ihrer Liebe machen die beiden Turteltäubchen angeblich keinen Hehl mehr. Und wem scheint dies so gar nicht in den Kram zu passen? Richtig, Schönling Justin Bieber. Am vergangenen Wochenende wurde der Sänger von einigen Paparazzi gefragt, wie er denn zu der Musik von The Weeknd stehe. Justin Bieber antwortete daraufhin lediglich: "Sorry, sowas kann ich mir nicht anhören. Das ist Schrott!"