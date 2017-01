Justin Bieber ohne Freundin Einsamer Kinoabend für Selbstfindung 25.01.2017 13:09 Uhr / tr

Dass der Trubel um seine Person Justin Bieber unlängst zu viel wurde, ist weithin bekannt. Der Popstar wünscht sich Anonymität, doch das Blitzlichtgewitter folgt ihm auf Schritt und Tritt. So blieb es auch nicht unbemerkt, dass Biebs sich in Westwood ins Kino schlich – ganz ohne Freundin.

Nicht wie so oft hatte Justin Bieber (22) ein schönes Model im Schlepptau, das die Aufmerksamkeit auf ihn lenken konnte. Doch auch ohne potenzielle neue Freundin behielten die Paparazzi den "Sorry"-Interpreten im Auge, als dieser ganz allein das Kino betrat, um sich nach Informationen von "TMZ" den neuen Thriller "Split" mit James McAvoy (37) anzusehen. Offenbar genoss es der Ex von Selena Gomez (24) in vollen Zügen, ungestört etwas ganz Normales zu tun. Von Star-Allüren keine Spur, wie ein Informant dem Klatschportal "Hollywood Life" berichtet.

"Justin war sehr nett und locker", so die Quelle. "Er hat nicht viel gesagt, kam einfach rein und ist gegangen, ohne wirklich mit irgendjemandem zu reden. Er hat gelächelt und wirkte glücklich, einen Film zu sehen. Er hat keine Szene gemacht oder so etwas, es war wirklich keine große Sache." Sieht fast so aus, als würde Justin Bieber hart daran arbeiten, so normal wie eben möglich zu leben.

Eine kleine Sonderbehandlung gab es für den "What Do You Mean?"-Hottie dann aber doch. Laut "TMZ" bat der Kanadier um Nachos, obwohl das Kino diese nicht anbot – und bekam seinen Snack. Gemundet hat diese Extrawurst Justin Bieber jedoch offenbar nicht. Der Beau blieb letztlich bei seinem Fladenbrot und trank dazu anscheinend Whisky-Cola.

Bei den Fans führte der Solo-Ausflug zu wilden Spekulationen. Gibt es keine aktuelle Flamme an der Seite von Justin Bieber? Schließlich kommt es eher selten vor, dass der Sänger ohne weibliche Begleitung zu sehen ist. Vielleicht hat JB jedoch schlicht die Nase voll von Gerüchten à la "Freundin oder nicht Freundin" und hält sein Liebesleben künftig privater. Ob es schon bald noch mehr solch einsamer Abstecher gibt, bleibt abzuwarten.