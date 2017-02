Justin Bieber schnappt sich Rita Ora Sexy Show auf Snapchat 07.02.2017 14:37 Uhr / am

Was läuft zwischen Justin Bieber und Rita Ora? Bandeln sie miteinander an? Arbeiten sie musikalisch zusammen? Das aktuelle Snapchat-Video der britischen Sängerin bringt die Gerüchteküche um die beiden Stars jedenfalls ordentlich zum Brodeln.

Justin Bieber (22) und Rita Ora (26) machen gemeinsame Sache, zumindest in dem Snap, den die britische Sängerin am Wochenende gemacht hat. In dem kurzen Video sind die beiden Superstars beim Musikmachen zu sehen. Während Biebs ganz romantisch Klavier spielt, stimmt Rita Ora gleichzeitig den R'n'B-Klassiker aus den 90er-Jahren "All My Life" im Original von K-Ci & JoJo an. Unter anderem singt sie: "And I hope you feel the same way too", zu deutsch: "Ich hoffe, du fühlst auch so."

Und während einige spekulieren, ob eine Zusammenarbeit der beiden Musiker bevorstehe, fragen sich nach dem gefühlvollen Snapchat-Video wiederum andere, ob da was zwischen Justin Bieber und Rita Ora läuft. Schließlich ist es länger her, dass sich der Schönling und seine damalige Freundin Sofia Richie (18) voneinander getrennt haben. Auch Rita Ora fehlt derzeit ein Mann an ihrer Seite.

Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, das über eine Beziehung zwischen den beiden spekuliert wird. Bereits 2014 soll es zwischen Justin Bieber und Rita Ora geknistert haben. Damals trennte sich die Sängerin von dem schottischen DJ Calvin Harris (33) und Biebs war sogar angeblich Schuld an dem Liebes-Aus. Über ihre Vernarrtheit in den gebürtigen Kanadier hat Rita Ora jedenfalls nie einen Hehl gemacht. Damals gab sie laut der britischen "Daily Mail" nämlich auf die Frage hin, ob sie von Justin Bieber eingenommen wäre, zu: "Wer nicht?" Der "Fifty Shades of Grey"-Star ergänzte zudem: "Ich mag, wie er sich entwickelt hat, wie er aufwächst. Er zieht sein Ding durch. Ich mag seine Haltung, und wie er sich gibt."