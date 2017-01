Justin Bieber stinksauer auf Anwar Hadid Eifersuchtsdrama um Ex-Flamme? 19.01.2017 18:05 Uhr / sk

Hat Justin Bieber etwa Grund, sich in naher Zukunft mit Anwar Hadid, dem Bruder von Bella und Gigi Hadid, anzulegen? Immerhin hat sich dieser jetzt eine Ex-Freundin von dem "Sorry"-Sänger geangelt.

Nicola Peltz (22), die im Mai 2016 an der Seite von Justin Bieber (22) gesehen wurde, ist offensichtlich wieder vergeben. Am Mittwoch schlenderte sie mit Anwar Hadid (17) durch die Straßen von Beverly Hills und wirkte schwer verliebt. Während die Paparazzi sie knipsten, hielten die Turteltauben sogar Händchen. Fans der Ex-Freundin von Justin Bieber dürften wenig überrascht von dieser Neuigkeit sein. Immerhin postete die blonde Schönheit bereits am Samstag einen Schnappschuss von sich und dem kleinen Bruder von Bella (20) und Gigi Hadid (21), auf dem sie sich auf seinem Schoß sitzend an ihn schmust.

Warum sollten sich die beiden auch verstecken? Es gäbe nur einen Grund: Justin Bieber, der möglicherweise von der neuen Liebschaft gar nicht angetan sein könnte. Im Mai vergangenen Jahres führte er Nicola Peltz in genau das Restaurant aus, in das er auch immer mit seiner langjährigen On/Off-Flamme Selena Gomez (24) ging: das "Mastro's Steakhouse" in Beverly Hills. Ein möglicher Hinweis darauf, dass er es mit der "Transformers 4"-Aktrice wirklich ernst meinte? Das kann heute nur gemutmaßt werden. Fest steht, dass sich ihre Romanze bereits einen Monat später wieder im Sand verlief. Außerdem ist Biebs nach Nicola auch kein Kind von Traurigkeit gewesen. Er datete diverse Beautys, darunter Sofia Richie (18), die Tochter von Musiklegende Lionel Richie (67).

Fast noch heißer erwartet ist jedoch die Reaktion von Gigi Hadid. Nicola Peltz spielte nämlich in einem Musikvideo ihres Liebsten Zayn Malik (24) mit. Bei einem Zusammentreffen mit der Schauspielerin und ihrem Bruder könnte das Model also große Augen machen. Noch befindet sich die Liebelei jedoch im Bereich des Spekulativen – weder Nicola noch Anwar Hadid haben sich zu ihren Gefühlen öffentlich geäußert.