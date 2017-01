Justin Bieber stolz auf Unterwäsche-Fotos Sexy Pics für Mark Wahlberg 13.01.2017 17:19 Uhr / lm

Wenn Justin Bieber auf Fotos seinen nackten Oberkörper präsentiert, rasten die Fans vor Freude aus. Doch auch der Sänger selbst scheint seinen Anblick auf Unterwäsche-Fotos zu mögen. So sehr, dass er gleich ein paar an Mark Wahlberg schickte.

Justin Bieber (22) begeisterte die Belieber in der Vergangenheit nicht nur mit seiner Musik, sondern auch als Model für eine "Calvin Klein"-Unterwäsche-Kampagne. Eine Arbeit, auf die der kanadische Mädchenschwarm offenbar ziemlich stolz ist. Denn wie sein Kumpel Mark Wahlberg (45), der bereits 1992 in Unterwäsche für das Label posierte, nun als Gast in der US-Show "Conan" verriet, erhielt er von Biebs ungewöhnliche Post: Bilder von dessen Werbekampagne.

"Er schickte mir diese Fotos. Und ich dachte so: 'Du schickst einem Mann Bilder wie diese'", erzählte Mark Wahlberg und fügte hinzu, warum Justin Bieber ihm die Pics zukommen ließ: "Er war stolz. Es war eine große Sache für ihn." Für Mark Wahlberg war die "Calvin Klein"-Kampagne aber bestimmt auch ein Highlight, immerhin erinnern sich immer noch viele an die sexy Bilder von seinem muskulösen Oberkörper. Ob die Fans in Zukunft noch einmal ähnliche Pics von ihm zu sehen bekommen? Wohl eher nicht. Den Marky Mark-Teil seines Lebens hat er hinter sich gelassen.

"Ich dachte so: 'Ich bin 45, ein Dad, ein Ehemann und Vater von vier Kindern. Ich versuche, mich von diesem Image zu entfernen'", erklärte der "Deepwater Horizon"-Star mit einem Lachen weiter in der Show. Und auch über Justin Bieber hatte Mark Wahlberg noch etwas zu sagen, was dieser bestimmt gerne hören wird: Der "Purpose"-Sänger sei ein "sehr netter junger Mann".