Justin Bieber über Selena Gomez So reagiert er auf Affäre mit The Weeknd 16.01.2017 17:00 Uhr / lm

Justin Bieber und Selena Gomez machten in der Vergangenheit immer wieder durch ihre On/Off-Beziehung von sich reden. Auch nach dem endgültigen Aus hielten die beiden engen Kontakt. Doch nun scheint die Schöne endgültig über ihren Ex hinweg zu sein – was dieser wohl davon hält?

Noch während ihrer Rehab soll Justin Bieber (21) gezielt den Kontakt zu Selena Gomez (24) gesucht haben. Schnell machten Gerüchte über ein mögliches Liebescomeback zwischen dem einstigen Traumpaar die Runde. Doch die dürften sich nun endgültig erledigt haben. Zumindest sieht es gerade sehr danach aus, als würde sich die schöne Sängerin Hals über Kopf in eine neue Beziehung mit The Weeknd alias Abel Makkonen Tesfaye (26) stürzen. Eine Gruppe Paparazzi kannte daher gerade nur eine Frage: Was sagt Justin Bieber zu der ganzen Sache?

Geht man nach den Aufnahmen, die "Hollywood Life" nun veröffentlichte, will sich Justin Bieber nicht zu den Spekulationen äußern. Das ließe sich jedenfalls in den demonstrativ schweigsamen Abgang hinein interpretieren, den der Sänger nach einem Besuch im "Catch LA" in West Hollywood hinlegte. Obwohl eine große Gruppe Starjäger scheinbar nur ein Thema – die vermeintliche neue Beziehung von Selena Gomez und The Weeknd – interessierte, bahnte sich Justin Bieber ohne ein Wort den Weg zu seinem wartenden Auto, stieg ein und ließ die Fotografen enttäuscht zurück.

Etwas gesprächiger soll sich dagegen Bella Hadid (20), die Ex von Sels angeblicher neuer Flamme, gezeigt haben. "Bella fühlt sich, als habe ihr jemand ein Messer in den Rücken gerammt. Sie versteht einfach nicht, warum Selena ihre Beziehung mit The Weeknd derart öffentlich zelebriert. Sie könnte wenigstens diskret damit umgehen", zitierte das Portal kürzlich eine unbekannte Quelle aus dem Umfeld des Models. Das Pikante: Selena Gomez und Bellas Schwester Gigi Hadid (21) sind enge Freundinnen. Ärger scheint da vorprogrammiert.