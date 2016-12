Justin Bieber und Kendall Jenner Romantik pur an Weihnachten? 30.12.2016 11:20 Uhr / wa

Justin Bieber und Kendall Jenner wurden in der Weihnachtszeit beim Date gesichtet. Bahnt sich zwischen dem Musiker und dem "Victoria's Secret"-Model etwa eine Romanze an?

Kurz vor Weihnachten wurden Justin Bieber (22) und Kendall Jenner (21) mal wieder gemeinsam gesichtet. Mit dem Privatjet ging es für die beiden für einen Kurztrip nach Utah. Seither brodelt es in der Gerüchteküche, Jendall könnten ihre Romanze wieder aufwärmen. Doch dem ist offenbar nicht so. Wie ein Informant "Hollywood Life" steckte, sind Biebs und der Kardashian-Spross lediglich gute Freunde.

"Justin und Kendall sind einfach Freunde, nicht mehr. Und es ist nichts Romantisches", berichtet die Quelle über die Beziehung von Justin Bieber und Kendall Jenner. Und weiter: "Sie genießen die Gesellschaft des jeweils anderen und haben jede Menge gemeinsame Freunde, und so hängen sie ziemlich oft zusammen ab. Für sie war es keine große Sache, mit ihm in ein Flugzeug zu steigen und einen Kurztrip für ein paar Tage zu machen." Eine Aussage, die durchaus Sinn macht, immerhin wurden Justin und Kendall nicht beim romantischen Candle-Light-Dinner gesichtet, sondern zusammen mit Patrick Schwarzenegger (23) im "Five Guys" in Park City.

Ob die Funken in Zukunft noch bei Kendall Jenner und Justin Bieber überspringen? Das hält die Plaudertasche des US-Portals eher für unwahrscheinlich. Der Grund: "Kendall kennt viele andere Jungs, die sie interessieren und die sie datet. Sie hat es nicht nötig, mit einem wie Justin anzubandeln, der beinahe mit jeder zusammen war, die sie kennt." Demnach dürfte aus Jendall kein Paar mehr werden. Aber die meisten Fans hoffen vermutlich ohnehin, dass Justin irgendwann ein Liebes-Comeback mit Selena Gomez (24) feiert.