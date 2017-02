Justin Bieber und Lady Gaga Spektakuläre Show beim "Super Bowl" 06.02.2017 10:52 Uhr / es

Passend zum "Super Bowl" haben es Justin Bieber und Lady Gaga so richtig krachen lassen. Während Biebs coole Moves präsentierte, hat Gaga alle mit ihrer Halbzeit-Performance aus den Socken gehauen – mit echten Stunt-Perfomances und jeder Menge Nervenkitzel.

Während Justin Bieber (22) schon vor dem "Super Bowl" einen heißen Auftritt hinlegte, wurde Lady Gaga (30) die Ehre zuteil, in der Halbzeit der großen Show die Massen zu unterhalten. Und das gelang ihr ohne Frage. Die Sängerin legte eine unfassbare Performance hin, die wahrlich keine Langeweile aufkommen ließ.

Als die Pause startete, begab sich Lady Gaga in luftige Höhen. Sie startete ihren Auftritt auf dem Dach des Stadions und sang die amerikanische Freiheitshymne "This Land is Your Land". Die Fans feierten diesen Auftakt, während die "Born This Way"-Interpretin "Freiheit und Gerechtigkeit für alle" forderte. Und dann der Schock: Lady Gaga stürzte sich vom Dach in die Tiefe.

Aber keine Sorge, natürlich war die Performerin gesichert. An Seilen schwebte sie in ihrem gewohnt knappen Outfit auf die Bühne, wo sie Vollgas gab. Sie gab ihre Megahits "Pokerface", "Born This Way" und "Telephone" zum Besten. Ihr Auftritt war wahrlich nicht nur ein Genuss für die Ohren. Die Zuschauer wurden perfekt unterhalten. Lady Gaga wechselte ihr Outfit, überzeugte mit viel Glitzer und explosiver Pyro-Technik.

Seit sie ein kleines Kind ist, wünschte sich Lady Gaga, beim "Super Bowl" in der Halbzeit aufzutreten. Ihr Wunsch ging jetzt in Erfüllung. Davon kann Justin Bieber momentan nur träumen. Trotzdem meldete auch er sich passend zum "Super Bowl" zu Wort und trat in einem "T-Mobile"-Werbespot auf.

Dort zeigte sich der "Sorry"-Sänger von einer ganz neuen Seite – mit Nerd-Brille und in Anzug. Sein Superstar-Image litt jedoch keinesfalls darunter. Er forderte die Massen auf, ihre coolsten Touchdown-Moves zu präsentieren. Für Inspiration sorgte er selbst und schwing sein Tanzbein wie kaum ein anderer.