Justin Bieber und Selena Gomez Cooles Mash-Up von "Carpool-Karaoke" 28.12.2016 16:43 Uhr / wa

Ein nun aufgetauchtes Video sorgt im Fanlager beider Stars für ordentlich Verwirrung: Darauf ist zu sehen, wie Justin Bieber und Selena Gomez doch tatsächlich gut gelaunt in einem Auto sitzen und dabei gemeinsam einige Songs trällern. Ist das das Comeback von Jelena?

Zur Enttäuschung der Anhänger lautet die Antwort darauf nein. Justin Bieber (22) und Selena Gomez (24) wurden in dem besagten Clip von einem Fan so raffiniert zusammengeschnitten, das es so aussieht, als säße das Ex-Paar zeitgleich in ein und demselben Auto. Entstanden sind die Aufnahmen bei dem "Carpool-Karaoke" mit dem britischen Comedian James Corden (38), an denen beide Stars teilgenommen haben.

Die "Same Old Love"-Sängerin soll beim Betrachten des Mash-Ups ganz aus dem Häuschen gewesen sein. "Selena Gomez hat das Video gesehen und sie liebt es. Sie findet es sehr süß und ausgesprochen gelungen", so eine anonyme Quelle im Gespräch mit "Hollywood Life". Trotz der unrühmlichen Vergangenheit mit Justin Bieber soll Selena Gomez sehr glücklich gewesen sein, als sie das süße Video entdeckte. "Es zauberte ein Lächeln auf ihr Gesicht."

Besonders die Stelle, in dem der "What Do You Mean"-Star gesteht, dass er ein "emotionaler Typ" sei, und Selena Gomez ihn daraufhin einen tröstenden Klaps auf den Rücken gab, dürfte den Jelena-Fans ein seliges Seufzen entlocken. Und auch Justin Bieber ist von dem zusammengeschnittenen Episoden aus der "Carpool-Karaoke" begeistert. Der Kanadier teilte den Clip auf Instagram und schrieb dazu: "Wer auch immer das gemacht hat, ist ein Gott."

Die Belieber träumen derweil, dass es doch noch zu einem Liebescomeback zwischen Justin Bieber und Selena Gomez kommen wird. "Sehr süßes Paar, ich hoffe, dass sie bald wieder zusammenkommen", heißt es beispielsweise in einem Kommentar. Wer weiß, vielleicht wird 2017 ja tatsächlich das Jahr von Jelena. Dass die zwei ihre eingerostete Liebe gerne mal aufwärmen, haben sie ja in der Vergangenheit schon zu Genüge bewiesen.