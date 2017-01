Justin Bieber verbündet sich mit Bella Hadid Selena Gomez benutzt The Weeknd für PR 19.01.2017 16:11 Uhr / wa

Pop-Sternchen Selena Gomez hat mit The Weeknd angebandelt. Die beiden Ex-Partner der Turteltauben, Justin Bieber und Bella Hadid, halten allerdings nicht viel von der Romanze. Sie verbünden sich gegen das Liebespaar.

Was die Beziehung von Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) angeht, funken Justin Bieber (22) und Bella Hadid (20) auf demselben Kanal. Schon kurz, nachdem Paparazzi-Fotos von dem "Starboy"-Hitmaker und der hübschen Sängerin aufgetaucht waren, hatte eine Quelle aus dem JB-Lager dem Portal "TMZ" erzählt, was Justin von der Beziehung hält. Alles sei nur ein Fake, soll der Musiker behaupten. Er glaubt, Selena Gomez nutzt Abel Makkonen Tesfaye (bürgerlicher Name von The Weeknd) nur aus. Mit der Strategie sei sie bereits bei ihm, Nick Jonas (24) und Zedd (24) gefahren.

Bella Hadid sieht das wohl ganz ähnlich. "Sie hat Abel schon mehrfach gesagt, dass Selena ihn bloß ausnutzt", so eine Plaudertasche des Topmodels zu "Us Weekly". Und weiter: "Er meint, sie sei nur eifersüchtig und glaubt ihr kein Wort." Die "Victoria's Secret"-Schönheit soll aber an ihrer Meinung festhalten und entfolgte Selena Gomez auf Instagram.

Während sich Bella Hadid und Justin Bieber gegen ihre Verflossenen verbünden, halten die beiden Turteltäubchen fest zusammen. So soll Selena Gomez die ganze Diskussion ziemlich kalt lassen. "Sie hat kein schlechtes Gewissen, mit Bellas Freund zu gehen. Sie kümmert sich nicht um Bella", findet ein Informant klare Worte. Er fügt an: "Wenn die Geschichte hässlich wird, geht das auf Bellas Kappe."

Die Quelle erzählt auch, wo Selena Gomez und The Weeknd von Amors Pfeil getroffen wurden. Beide seien sich im Tonstudio nähergekommen. "Erst hingen sie als Freunde ab, dann wurde es romantisch. Sie arbeiten an sehr erotischer Musik und da ist es passiert", heißt es.