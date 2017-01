Justin Bieber vor "Purpose"-Tour Eier-Attacke könnte ihn Millionen kosten 10.01.2017 13:47 Uhr / am

Kurz vor der Fortsetzung der "Purpose"-Tour hat Justin Bieber schlechte Nachricht zu verdauen: Für sein berühmt-berüchtiges Egg-Gate könnte der Kanadier einen Schadensersatz in Millionenhöhe zahlen.

Derzeit nutzt Justin Bieber (22) die Zeit, um sich vom ersten Abschnitt der "Purpose"-Tour zu erholen, dessen zweiter Teil ab dem 15. Februar mit dem Konzert in Monterrey, Mexiko, beginnt. Wirklich entspannt kann der "What Do Mean"-Sänger seine Freizeit dieser Tage allerdings nicht verbringen. Grund dafür ist sein Eier-Wurf auf das Haus seines Nachbars Jeff Schwartz im kalifornischen Calabasas im Jahr 2014.

Damals wurde Justin Bieber nach der Tat damals wegen Vandalismus verklagt, der Musiker plädierte jedoch im Sinne der Anklage. Die Richter ordneten für den Ex-Freund von Selena Gomez (24) eine Therapie an, damit er künftig seine Wut besser in den Griff bekommen konnte. Zudem musste der Mädchenschwarm fünf Tage gemeinnützige Arbeit sowie eine Entschädigungszahlung in Höhe von 80.900 Dollar, umgerechnet knapp 60.000 Euro, leisten. Vor Kurzem boten Biebs' Anwälte dem Kläger sogar 25.000 Dollar, in etwa 23.500 Euro, um den Rechtsstreit endlich beizulegen. Für Schwartz jedoch zu wenig.

In der neuen Anklageschrift, die am 06. Januar beim Gericht von Los Angeles eingereicht wurde und die dem "People Magazine" vorliegt, behaupten Schwartz' Anwälte, dass der durch den "Purpose"-Star verursachte Schaden, "eine Million Dollar überschreiten" würde. Das Argument: Der Kanadier hätte durch seinen Eier-Angriff nicht nur materielle, sondern auch psychische Spuren bei seinem Nachbarn hinterlassen, mit denen Schwartz angeblich noch drei Jahre nach dem Egg-Gate zu kämpfen hat.

Zu der neuen Forderung sollen sich weder Justin Bieber noch sein Team bisher geäußert haben.