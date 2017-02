Justin Bieber vor "Purpose"-Tour Super Bowl-Auftritt sorgt für Spott 07.02.2017 11:33 Uhr / tr

Die Werbespots beim Super Bowl sind gern gesehen. Die Überraschung des Jahres: Niemand Geringeres als Justin Bieber hat sich für solch einen Clip vor die Kamera gestellt. Doch der Spot mit Biebs kommt nicht bei jedem gut an.

Super Bowl – das ist Football, eine spektakuläre Halbzeitshow und viele lustige Werbeclips. In solch einem war auch Justin Bieber (22) dieses Jahr zu sehen. Der "Love Yourself"-Sänger schloss sich dafür mit dem Mobilfunkanbieter "T-Mobile" zusammen. Aber längst nicht jedem gefällt der Auftritt des Schönlings. Der Spott sorgte durchaus auch für Spott, allen voran bei der Polizei von Minnesota.

Am Abend des Super Bowl drohten die US-Behörden inmitten des Football-Spiels, den Werbespot mit Justin Bieber als Strafe gegen Kriminelle einzusetzen. Auf Twitter hieß es am Sonntag nämlich: "Wenn ihr heute betrunken Auto fahrt, dürft ihr die 'T-Mobile'-Super Bowl Werbung mit Justin Bieber den ganzen Weg zum Gefängnis sehen."

Doch dann fiel den US-Polizisten eine noch viel größere Strafe für diejenigen, die sich mit dem einen oder anderen Drink zu viel hinter das Steuer klemmen, ein. Unmittelbar vor dem historischen Sieg der New England Patriots gegen die Atlanta Falcons schrieb die Polizei von Minnesota unter dem Hashtag "brutal": "Vergesst die Justin Bieber-Strafe. Wenn wir euch betrunken am Steuer erwischen, werdet ihr eine Aufzeichnung des Spiels sehen müssen."

In dem Super Bowl-Werbeclip von "T-Mobile" legt Justin Bieber jedenfalls eine heiße Tanzeinlage hin. Vorab stellt sich der Sänger als "Celebration Expert", also als "Feier-Experte" vor. Im eleganten, schwarzen Anzug mit Fliege und Nerdbrille erklärt er in dem kurzen Video anschaulich die Geschichte der Touchdown-Freudentänze. Dabei ist Biebs nicht allein. Ihm zu Seite stehen die Football-Spieler Rob Gronkowski und Terrell Owens.

Im Gegensatz zu der Polizei von Minnesota kommt der Clip bei seinen Fans mehr als gut an. Stolze 6,7 Millionen Mal wurde dieser schon bei Instagram angeklickt. Kein Wunder, meldete sich Justin Bieber damit nach sechsmonatiger Pause auf der Fotoplattform zurück.