Justin Bieber vor "Purpose"-Tour Zurück zu den haarigen Wurzeln 11.01.2017 12:55 Uhr / cb

Auf der "Purpose"-Tour zeigte Justin Bieber bislang nicht nur seine gewaltige Stimme, sondern auch das Talent, den eigenen Style immer wieder neu zu erfinden. Kurz vor der Fortsetzung der Konzert-Reihe kehrt Biebs in puncto Aussehen zu seinen Anfängen zurück.

Mit seinem fünften Studioalbum "Purpose" meldete sich Justin Bieber (22) nach mehrjähriger Kreativpause 2015 eindrucksvoll im Musikbiz zurück. Nun feierte der Kanadier ein weiteres fulminantes Comeback: Bei einem Spaziergang in Beverly Hills am Dienstag präsentierte der "What Do You Mean"-Sänger seinem berühmten Pop Pixie-Haarschnitt, mit denen er zu Karrierebeginn Millionen von Mädchenherzen eroberte.

Wie die von der "Daily Mail" veröffentlichten Schnappschüsse zeigen, hat sich Justin Bieber die straßenköterblonden Haaren in Schwiegersohn-Manier ganz akkurat zur Seite gekämmt – so brav hat man den Popstar schon lange nicht mehr gesehen. Nur die Tattoos an Armen und Beinen erinnern daran, dass der Teenieschwarm sich mit zahlreichen Eskapaden mühsam ein Bad Boy-Image erarbeitete.

Bereits während des ersten Abschnitts seiner "Purpose"-Tour verabschiedete sich Justin Bieber von seinen extravaganten Frisuren und spielte mit schlichtem Kurzhaarschnitt zahlreiche Gigs. Die Rückkehr zu mehr Natürlichkeit kommt bei den Fans in jedem Fall gut an. Unter den aktuellen Paparazzi-Bildern, die auf einer Fan-Seite auf Instagram geteilt wurden, wird der Ex-Freund von Selena Gomez (24) für seine neue alte Friese von den Beliebern mit Lob überschüttet. So schreibt ein User: "Diese Haare! Wir haben endlich unseren alten JB zurück." Nach nur wenigen Stunden zählt der Post bereits 20.000 Likes.

Ob Biebs mit seinem Wuschelkopf künftig auch die Bühne entern wird, zeigt sich spätestens ab dem 15. Februar, wenn das singende Haarchamäleon im mexikanischen Monterrey seine "Purpose"-Tour fortsetzen wird.