Justin Bieber vs. The Weeknd Battle bei den "Kid's Choice Awards 2017"

Na wenn das mal keinen Ärger gibt: Nachdem sich Justin Bieber und The Weeknd in letzter Zeit angeblich ohnehin schon nicht riechen können, geht der Zoff zwischen den Musikern bei den "Kid's Choice Awards 2017" nun möglicherweise in die nächste Runde.

Der Grund: Sowohl Justin Bieber (22), als auch The Weeknd (26) sind beide in der Kategorie "Beliebtester Sänger" nominiert. Nachdem die dicke Luft zwischen dem Ex und dem – mutmaßlich – aktuellen Freund von Selena Gomez (24) in den letzten Tagen ohnehin schon immer offener zu Tage trat, könnte das das Fass jetzt endgültig zum Überlaufen bringen. Immerhin war Biebs mit seiner Selbstbeherrschung zuletzt anscheinend sowieso schon ziemlich am Ende.

Nachdem er sich anfangs bei Fragen zu Selena Gomez und The Weeknd betont lässig gezeigt hatte und meist einfach gar keinen Kommentar abgab, holte Justin Bieber kürzlich nämlich doch ordentlich zum Schlag aus. Als Reporter von "TMZ" ihn nach der Musik des "Starboy" fragten, antwortete der On/Off-Lover von Sel mit einem eiskalten "Diese Sch**** ist echt schlecht!"

Eine Retourkutsche von The Weeknd aka Abel Tesfaye gab es dazu bisher offiziell nicht, aber das könnte sich in absehbarer Zeit ändern. Wie "Hollywood Life" berichtet, raten die Freunde des Sängers ihm nämlich, den Diss von Justin Bieber nicht so einfach auf sich sitzen zu lassen. "Seine Leute haben ihm gesagt, dass er einen Diss-Song oder Ähnliches über Justin Bieber machen soll, aber er geht ganz cool damit um." Möglicherweise, weil er Mitleid mit dem Ex-Freund von Selena Gomez hat? Immerhin zitiert das Portal weiter: "Seien wir ehrlich, Justin ist von sich aus ein wandelnder Diss-Song. Er macht einen exzellenten Job, wenn es darum geht, sich zum Trottel zu machen." Harte Worte des Informanten.

Ob es im Rahmen der "Kid's Choice Awards 2017" dann aber vielleicht doch zum offenen Schlagabtausch kommt, bleibt vorerst spannend. So oder so dürfte es einiges zu sehen geben, denn neben Justin Bieber und The Weeknd gehen auch Drake (30), Bruno Mars (31), Shawn Mendes (18) und Justin Timberlake (36) ins Rennen um die begehrte Trophäe.