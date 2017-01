Justin Bieber wegen Selena Gomez am Ende? Einjährige Auszeit nach "Purpose"-Tour geplant 26.01.2017 17:02 Uhr / lm

Ob die neue Liebe seiner On/Off-Flamme Selena Gomez ihn dazu verleitet hat? Justin Bieber plant angeblich eine einjährige Karriere-Pause nach dem Ende seiner "Purpose"-Tour. Bereits im Sommer könnte der Teenieschwarm somit von der Bildfläche verschwinden.

Während die "One Direction"-Fans dem Ende der Bandpause entgegensehen, steht den Anhängern von Justin Bieber (22) offenbar erst noch diese schreckliche Zeit bevor. Eine unbekannte Quelle im britischen "Daily Star" will jedenfalls erfahren haben, dass der kanadische Popstar mit einer einjährigen Auszeit nach seiner "Purpose""-Tour liebäugelt. "Fans dürfen sich in diesem Jahr zwar auf neue Musik freuen, aber nach September sollten sie damit rechnen, Justin für längere Zeit nicht mehr zu sehen", so die unheilvolle Ansage des Informanten.

Am 6. September enden seine "Purpose"-Konzerte in Kanada, danach wolle Justin Bieber sich erst einmal auf sich selbst konzentrieren. "Justin hat ein bisschen neue Musik in L.A aufgenommen, mit der er sich abmelden will und dann möchte er ein wenig reisen", will die Plaudertasche wissen. Das Leben auf der Straße habe den "Sorry"-Hitmaker regelrecht ausgelaugt, deshalb freue sich Biebs bereits auf ein wenig Ruhe. Ob diese überraschende Ankündigung vielleicht etwas mit der neuen Romanze seiner Ex-Flamme Selena Gomez (24) zu tun haben könnte?

Die turtelt nämlich seit wenigen Wochen mit The Weeknd (26). Knutsch-Bilder deckten die Liebelei auf. Darauf angesprochen reagierte Justin Bieber alles andere als begeistert, im Gegenteil. Er lästerte sogar über die Musik von The Weeknd. Die würde er sich unter keinen Umständen anhören. "Zur Hölle nein, ich kann keinen Weeknd-Song hören. Dieser Mist ist schlecht", befand JB. Klingt ganz danach, als würde etwas Eifersucht mitschwingen.

Ist Justin Bieber also nun an einem Punkt angekommen, an dem er weiß, dass er das Herz von Selena Gomez ein für alle Mal verloren hat? Eine Karriere-Pause könnte ihm nicht nur dabei helfen, wieder Kraft zu tanken, sondern auch seine Gefühle zu ordnen. Ob und wann Bieber sich aus dem Rampenlicht verabschieden wird, ist bislang aber noch unklar. Denn er selbst hat sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert.