Justin Bieber wegen Selena Gomez durcheinander? "Verlorener" Ferrari steht zum Verkauf 20.01.2017 13:10 Uhr / cb

Justin Bieber brachte kürzlich ein Kunststück zustande, das vermutlich den Wenigsten gelingt: Der Superstar verlor seinen Ferrari. Jetzt steht das Gefährt zum Verkauf. Ob Selena Gomez was damit zu tun hat?

Die Fans von Justin Bieber (22) lieben ihren Star, egal, was er auch tut. Doch bei vielen seiner Aktionen müssen vermutlich auch sie sich an den Kopf fassen. Eine dieser verwunderlichen Geschichten trug sich im vergangenen November zu, als der Sänger seinen teuren Ferrari Berichten zufolge nicht mehr wiederfinden konnte. Der Ex-Freund von Selena Gomez (24) soll das sportliche Gefährt – eine persönliche Anfertigung in Knallblau im Wert von rund 200.000 Euro – damals in der Garage eines Hotels in Beverly Hills vergessen haben. Angeblich brauchte es damals drei Wochen, um den Wagen auf dem Parkplatz aufzuspüren.

Ob Justin Bieber an dem Abend einen über den Durst getrunken hatte, und sich am nächsten Morgen an nichts erinnern konnte? Oder ob er wegen Selena Gomez durcheinander war, die zu der Zeit mit ihrer Rehab für Schlagzeilen sorgte? Diese Fragen sind bis heute ungeklärt. Fest steht nur, dass sich der Sänger nun offenbar wieder von seinem Ferrari trennen will, obwohl dieser doch extra für ihn angefertigt wurde. Wie "Daily Mail" berichtet, wird der Wagen am 21. Januar bei einer Auktion in Arizona zum Verkauf angeboten. Die Gründe für den Verkauf sind nicht bekannt. Doch auch in diesem Fall könnte ein Zusammenhang mit Selena Gomez hergestellt werden.

Denn die langjährige On/Off-Freundin von Justin Bieber sorgt aktuell wieder für Schlagzeilen. Dieses Mal nicht mit einem Rehab-Aufenthalt, sondern mit ihrem mutmaßlich neuen Freund The Weeknd (26), mit dem sie vergangene Woche turtelnd und knutschend beim Date gesichtet wurde. Dass an dem Ferrari auch Erinnerungen an Sel hängen, die Justin nun für immer loswerden möchte, ist aber rein spekulativ.