Justin Bieber zurück auf Instagram So sexy feiert er sein Comeback 06.02.2017 14:39 Uhr / es

Fans können es kaum fassen: Justin Bieber ist auf Instagram zurück und die Belieber sind aus dem Häuschen. Passend zum "Super Bowl" feiert er sein Comeback und hat gleich eine tolle Überraschung in petto.

Monatelang tauchte Justin Bieber auf Instagram unter. Während seiner "Purpose"-Tour äußerte er sich gegenüber dem Londoner Publikum sogar äußerst kritisch zu dem digitalen Fotoalbum. "Instagram ist für den Teufel. Da bin ich zu 90 Prozent sicher." Eine Rückkehr schien also ziemlich ausgeschlossen. Doch plötzlich war er wieder da und erfreute seine Fans gleich mit einem unterhaltsamen Clip – passend zum "Super Bowl".

Im schwarzen Anzug, Fliege, ordentlicher Frisur und Nerdbrille betritt Justin Bieber (22) einen Raum und stellt sich selbst dem Publikum als "Celebration Expert" vor, also einen Experten für Feierlichkeiten. Und was sind die besten Moves, um einen Touchdown angemessen zu feiern? Der Experte weiß Rat und lässt es sich nicht nehmen, auch seine eigenen Dance-Skills artistisch vorzuführen. Dieser coole Spot für "T-Mobile" ist es, der die Fans in den sozialen Medien momentan so zum Kochen bringt.

Über 6,5 Millionen Aufrufe und mehr als 400.000 Kommentare kann der Clip auf Instagram verzeichnen, seit Justin Bieber ihn auf seinem Account online stellte. "Du bist zurück", "Ich bin so glücklich" und "Ich liebe dich so sehr" sind nur einige der begeisterten Reaktionen der Fans, die die Rückkehr des "Love Yourself"-Interpreten zu Instagram bejubeln. Ein weiterer Anhänger schreibt: "Ich habe Justins #unlimitedmoves T-Mobile-Spot schon 50 Mal gesehen und er bringt mich immer noch zum Lachen."

Aber auch Justins Aufruf, unter dem Hashtag #unlimitedmoves selbst außergewöhnliche Touchdown-Tänze vorzuführen, bleibt nicht ungehört. Tausende Fans haben bereits Fotos und Videos von sich beim Tanzen auf Instagram, Twitter und Facebook gepostet. Die Besten will der 22-Jährige dann selbst retweeten.

Im August hatte Justin Bieber mit seiner Ankündigung, sich von Instagram zurückziehen zu wollen, für Furore und Entsetzen gesorgt. Rund ein halbes Jahr hielt sich der "Sorry"-Sänger an sein Versprechen, bevor er sich nun pünktlich zum "Super Bowl" bei seinen 77 Millionen Followern zurückmeldete. Da bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass Biebs auch eine Weile bleibt.