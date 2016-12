Justin Bieber zurück zu Kendall Jenner? Geheimnis um mysteriösen Fluggast gelüftet 27.12.2016 17:08 Uhr / lm

Vor wenigen Tagen wurde Justin Bieber mit einer mysteriösen Frau beim Einsteigen in einen Privatjet erwischt. Nun steht offenbar fest: Kendall Jenner reiste mit dem Popstar. Anschließend setzten sie ihr vermeintliches Date in einem Burger-Laden fort. Läuft wieder etwas zwischen den beiden?

Jendall is back! Nach langer Zeit wurden Justin Bieber (22) und Kendall Jenner (21) mal wieder zusammen gesichtet. Das vermeintliche Ex-Paar machte wenige Tage vor Weihnachten einen Kurztrip nach Utah. Bilder zeigten den "Sorry"-Sänger beim Einsteigen in einen Privatjet. Begleitet wurde er von einer Frau. Zunächst war nicht klar, dass es sich bei der mysteriösen Begleiterin um den Kardashian-Spross handelte, doch auf Instagram gibt es nun die entsprechenden Beweise.

Ein Augenzeuge teilte an Weihnachten einen Schnappschuss, auf dem Justin Bieber und Kendall Jenner in einem Burger-Laden zu sehen sind. Entstanden sei das Foto kurz nach dem Abflug mit der geheimnisvollen Dame vergangene Woche. Zugegeben, ein romantisches Dinner sieht irgendwie anders aus – nicht zuletzt, da das angebliche Rendezvous von einer weiteren Person gestört wurde. Patrick Schwarzenegger (23) saß ebenfalls am promibesetzten Tisch im "Five Guys" in Park City.

Dass Justin Bieber und Kendall Jenner tatsächlich ihre Romanze aufgewärmt haben, scheint somit eher unwahrscheinlich. Auch das "Victoria's Secret"-Model gab erst vor Kurzem zu, dass Biebs lediglich ein guter Freund sei – auch wenn er damals der erste Schwarm von Kim Kardashians (36) Halbschwester war. Doch inzwischen scheinen die Gefühle verblasst zu sein. Während JB aktuell sein Single-Leben genießen wolle, soll Kendall zwischen Harry Styles (22), Travis Scott (24) und Jordan Clarkson (24) hin- und hergerissen sein.

Neben dem netten Ausflug hat sich Justin Bieber vor dem Fest der Liebe noch mit einer weiteren Ex-Flamme getroffen. Wie "Hollywood Life" berichtet, wurde der Musiker vor Kurzem mit Hailey Baldwin (20) in Los Angeles erwischt. Allerdings soll das Verhältnis auch bei den beiden lediglich freundschaftlicher Natur sein.