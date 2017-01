Justin Bieber zurück zur Ex Heiße Party mit Kourtney Kardashian 17.01.2017 10:22 Uhr / lm

Läuft da etwa wieder was zwischen Justin Bieber und Kourtney Kardashian? Kaum war Kourtneys Beau Scott Disick aus der Stadt, traf sich die Reality-Beauty mit ihrer Ex-Flamme. Und bei diesem Date zog die TV-Mama optisch alle Register.

In einer transparenten schwarzen Korsage präsentierte Kourtney Kardashian (37) ihrem Ex, Justin Bieber (22), gleich zwei schlagende Argumente, warum er sie vermissen sollte. Dazu trug die Reality-Schöne einen schwarzen Satin-Blazer und eine passende Hose. Gemeinsam mit Biebs besuchte Kourtney in diesem gewagten Outfit den angesagten "The Peppermint Club" in West Hollywood. Dort verbrachten die einstigen Turteltauben zusammen mit Freunden den Abend, während der Vater von Kourtneys Sprösslingen, Scott Disick (33), mit ihrer Schwester Kim Kardashian (36) im Ausland weilte.

Prompt spekulierten zahlreiche Fans, Kourtney Kardashian und Justin Bieber hätten womöglich ihrer Romanze eine zweite Chance gegeben, doch weit gefehlt. Denn wie eine Quelle nun dem Magazin "People" mitteilte, sind Kourtney und JB nur gute Freunde. Die Zwei hätten lediglich "mit Freunden abgehangen, aber nicht die Nacht miteinander verbracht", so der Informant im Gespräch mit dem Blatt.

Auch für den aufreizenden Look des TV-Stars gibt es eine einfache Erklärung. Vor dem Treffen mit dem "Sorry"-Hitmaker schaute Kourtney Kardashian zunächst bei der Geburtstagsparty ihres Kumpels Cash Warren vorbei – eine Art elegante Pyjama-Party. Das freizügige Outfit trug die Kardashian-Schwester somit nicht, um bei Justin Bieber Eindruck zu schinden.

"Kourtney ist es noch immer ernst, dass es mit Scott [Disick] funktioniert", hielt die "People"-Plaudertasche weiter fest. Justin und sie hätten "sich unterhalten, Spaß gehabt, aber das war's. Kourtney ist durch damit, mit Justin anzubändeln."