Kate Middleton am Geburtstag Von Prinz William und Harry im Stich gelassen 11.01.2017 10:45 Uhr / wa

Kate Middleton feierte am Montag ihren Geburtstag. Doch angeblich wurde die Herzogin an ihrem Ehrentag sowohl von Prinz William als auch von Prinz Harry im Stich gelassen.

Kate Middleton ist am 9. Januar 35 Jahre alt geworden. Von einem großen Fest ihr zu Ehren ist aber nichts bekannt und so spekuliert "Celeb Dirty Laundry", dass Herzogin Kate im Nachhinein schwer enttäuscht sein könnte, weil der Geburtstag nicht so war, wie sie es sich erhofft hat. Informanten zufolge habe Prinz William (34) nicht die Absicht gehabt, für seine Gemahlin eine riesige Sause zu schmeißen, wie sie sich das vermutlich gewünscht habe – und dann soll sie auch noch ein anderer Vertrauter aus dem Königshaus im Stich gelassen haben: Prinz Harry (32). Ihr Schwager sei am Geburtstag der Herzogin nicht einmal in der Stadt gewesen.

Der Grund: Prinz Harry ist angeblich das erste Mal zusammen mit seiner neuen Freundin Meghan Markle (35) im Urlaub. Berichten zufolge haben sich der Royal und die schöne Schauspielerin am Montag auf den Weg nach Norwegen gemacht – obwohl Kate Middleton Geburtstag hatte. Diese Tatsache habe der Herzogin deutlich gezeigt, dass sich die Prioritäten im Leben ihres Schwagers und guten Freundes Harry verschoben hätten.

War Kate Middleton an ihrem Geburtstag etwa alleine? Offenbar nicht. Berichten zufolge verbrachte sie ihren Ehrentag zusammen mit Prinz William und den Kindern Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1) auf dem Landsitz der Familie Anmer Hall. Außerdem seien ihre Eltern Michael Middleton (67) und Carole Middleton (61) sowie ihre Geschwister James Middleton (29) und Pippa Middleton (33) zu Gast gewesen, um mit ihr im kleinen Kreis zu feiern. Ob es sich hierbei um ein notwendiges Übel handelte, oder ob Kate sich die Feier vielleicht genau so gewünscht hat?