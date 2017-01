Kate Middleton bald Königin? Queen will William krönen 12.01.2017 12:28 Uhr / wa

Wird Kate Middleton bald Königin von Großbritannien? Einem Bericht zufolge denkt Queen Elizabeth II. angeblich konkret über eine Abdankung nach. Ihren Sohn wolle sie in der Thronfolge übergehen und ihren Enkel Prinz William zum König machen, wie es heißt.

In der Vergangenheit wurde immer wieder spekuliert, dass Kate Middleton (34) die nächste Königin von Großbritannien werden könnte, weil Queen Elizabeth II. (90) ihren Enkel Prinz William (34) ihrem Sohn als König vorziehe. Dafür müsste die Monarchin allerdings mit der Tradition brechen, und Prinz Charles (68) in der Thronfolge übergehen. Und genau zu diesem Schritt hat sie sich jetzt angeblich durchgerungen. Wie das "Star"-Magazin berichtet, habe sich das Oberhaupt der Royal Family aus gesundheitlichen Gründen entschieden, den Thron an die nächste Generation zu übergeben. Genauer gesagt, an den Gatten von Herzogin Kate.

Laut einem Informanten des Magazins ist die Krönung von Prinz William bereits für den kommenden Sommer geplant. Eine historische Entscheidung, die auch für den künftigen König überraschend gekommen sei: "Es ist ein dramatischer Bruch mit der Tradition für die Queen, und keiner war überraschter als William und Kate. Die Königin informierte sie umgehend, nachdem sie aus dem Urlaub mit Kates Familie zurück waren", weiß die Plaudertasche aus dem Palastleben zu berichten. Doch es soll eine positive Überraschung für Kate Middleton und ihren Gemahl gewesen sein: "Sie haben beide angefangen, Freudentränen zu weinen."

Doch kann es wirklich sein, dass die so traditionsbewusste Monarchin den historischen Bruch wagt und Prinz Charles in der Thronfolge überspringt, um die Krone an ihren Enkel zu übergeben? Es klingt zumindest eher unwahrscheinlich. Und geht es nach einer Quelle von "Gossip Cop", ist an dem Bericht auch nichts dran. Die endgültige Antwort dürfte es spätestens im Sommer geben, dann soll die Krönung von William schließlich stattfinden.