Kate Middleton berührt Intime Briefe von Lady Di veröffentlicht 22.12.2016 18:03 Uhr / es

Diese Zeilen dürften auch Kate Middleton nicht kalt lassen: Jüngst wurden Briefe von Lady Di veröffentlicht, in denen sie von ihren Kindern Prinz William und Prinz Harry schwärmt.

Die verstorbene Schwiegermutter von Kate Middleton (34), Lady Di (✝36), war eine Dame, die die Herzen der Welt für sich gewann. Sie war eine Ikone und eine der schönsten Frauen, die zu ihrer Zeit gelebt haben. Paparazzi waren regelrecht vernarrt in die blonde Schönheit. Ihr plötzliches Ableben erschütterte die Massen und hinterließ sie in Trauer.

Jetzt wirkt es jedoch fast so, als wäre Lady Di immer noch am Leben, denn es wurden private Briefe veröffentlicht, die sie an ihren Vertrauten und Angestellten Cyril Dickman schrieb. In diesen schwärmte sie nicht nur von dem heutigen Ehemann von Herzogin Kate, Prinz William (34), sondern auch von seinem kleinen Bruder Harry (32). Zwischen 1984 und 1993 verfasste sie die Worte. Ein Auszug aus einem Brief aus dem Jahr 1984 beschreibt den Bund zwischen dem royalen Nachwuchs: "William liebt seinen kleinen Bruder sehr und verbringt die ganze Zeit damit, Harry mit endlos vielen Umarmungen und Küssen zu überhäufen – seine Eltern kommen fast nicht mehr an ihn heran."

1992 schrieb Diana über den schelmischen Harry: "Den Jungs geht es gut und sie lieben das Internat, obwohl Harry fast immer für Trubel sorgt." Offensichtlich stand Mr. Dickman Lady Di sehr nahe. Immer wieder betont sie ihre freundliche Zuneigung in den Briefen: "Ich denke oft an Sie und Frau Dickman und hoffe, dass das Leben gut zu Ihnen ist."

Die Briefe, die auch Kate Middleton die Tränen in die Augen treiben dürften, werden Anfang Januar in Cambridge versteigert. "Daily Mail" berichtet, dass sie etwa 15.000 Pfund wert sind, sprich mehr als 17.500 Euro.