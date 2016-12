Kate Middleton bleibt Style-Queen Meghan Markle hat keine Chance 21.12.2016 12:05 Uhr / cb

Mit Meghan Markle könnte Kate Middleton modische Konkurrenz in der Royal Family bekommen. Um ihren Ruf als Style-Queen muss die Herzogin aber offenbar nicht fürchten – wenn sie ein paar Dinge beachtet.

Seit Prinz Harry (32) eine neue Freundin hat, hält sich das Gerücht, Kate Middleton (34) könnte um ihren Ruf als Style-Queen der britischen Königsfamilie fürchten. Immerhin handelt es sich bei Meghan Markle (35) um einen echten Star aus Hollywood, der Glanz und Glamour ins Königshaus bringen könnte. Sollte Herzogin Kate tatsächlich Konkurrenz fürchten, sind diese Experten von "Daily Mail" zufolge aber eher unbegründet. Dennoch sollte Kate ihrer Meinung nach in Zukunft ein paar Dinge beim Styling beachten.

So empfiehlt eine Top-Friseurin Kate Middleton, sich einen neuen Schnitt zuzulegen. Sie habe zwar tolle Haare, ihre Frisur wirke im Vergleich zu Meghan Markle aber manchmal etwas altbacken. Ihrer Meinung nach sollte die Frau von Prinz William (34) den Vorteil nutzen, dass sie ein Jahr jünger als die "Suits"-Darstellerin sei – und auf einen etwas kürzeren Stufenschnitt setzen.

Auch in Sachen Kleiderwahl gibt es einer Modeexpertin zufolge noch Verbesserungspotenzial bei der Herzogin. Zwar liege sie seit Jahren modisch in vielen Rankings ganz vorne, doch manchmal sei sie einfach zu konservativ gekleidet. Ihr Tipp: Prinz Williams Gattin sollte modisch auch mal ein Risiko eingehen und sich figurbetonter kleiden. Denn in Sachen Sex-Appeal liegt Meghan Markle demnach klar im Vorteil.

Doch am Ende bleibt die Frage, wie sich der Kleidungsstil von Meghan Markle ändern würde, sollte sie mit Prinz Harry vor den Traualtar treten. Als Mitglied der Royal Family dürften vermutlich auch bei ihr die Kleider konservativer und klassischer ausfallen.