Kate Middleton eifersüchtig auf Meghan Markle? Großes Interesse an Schauspielerin 03.01.2017 11:11 Uhr / tr

Dank der Beziehung zu Prinz Harry ist das Interesse an Meghan Markle groß. Für Kate Middleton angeblich Grund genug, eifersüchtig zu sein. Die Herzogin fürchte, die Schauspielerin könne ihr nicht nur bei den Suchanfragen den Rang ablaufen.

Seit der Hochzeit mit Prinz William (34) ist Kate Middleton (34) zu einem der beliebtesten und meistfotografierten Mitglieder der britischen Königsfamilie avanciert. Doch diese Tage könnten bald gezählt sein, denn in diesem Punkt könnte sie Konkurrenz von Meghan Markle (35) bekommen, der neuen Freundin von Prinz Harry (32). Schon jetzt ist das Interesse an der "Suits"-Darstellerin groß, beim Google-Ranking der meistgesuchten Schauspielerinnen 2016 liegt sie zumindest vorne. Seit das bekannt ist, fürchtet Herzogin Kate laut "Celeb Dirty Laundry", in Zukunft von Harrys Freundin in Sachen Beliebtheit überholt zu werden.

Die Sorge liege einerseits darin begründet, dass Meghan Markle schön sei und als Schauspielerin einen Hauch von Hollywood ins Königshaus bringen würde. Andererseits sei sie schon jetzt auch aufgrund ihres humanitären Engagements und der Tatsache, dass sie gerne mit anderen Menschen arbeite, beliebt. Mit anderen Worten: Sie sei alles, was Kate Middleton nicht ist. Immerhin musste sich die Frau von Prinz William bereits den Vorwurf gefallen lassen, sie sei faul und engagiere sich nicht ausreichend für den guten Zweck. Aber angeblich könnte es noch schlimmer für die Herzogin kommen. Und zwar in dem Moment, wenn Prinz Harry und seine Freundin ihre Verlobung bekannt geben.

Kate Middleton sei bewusst, dass die Vorbereitungen für die Hochzeit Monate dauern würden. Eine Zeit, in der die Augen der Welt vor allem auf die künftige Braut gerichtet sein werden – und nicht auf sie. Deshalb graue es Kate vor allem vor einem: dass Meghan Markle in die Royal Family einheiratet, und ihr so die Show stiehlt. Aber ob Prinz Harry und die Aktrice je vor den Traualtar treten, steht noch in den Sternen.