Kate Middleton eifersüchtig? Prinz Harry und Meghan Markle unzertrennlich 03.02.2017 16:56 Uhr / lm

Während Kate Middleton angeblich auf einen romantischen Valentinstag mit Prinz William verzichten muss, schweben Prinz Harry und Meghan Markle momentan offensichtlich auf Wolke sieben. Ob die Herzogin aus diesem Grund mit Eifersucht auf das junge Liebesglück schaut?

Der Valentinstag rückt näher, doch Kate Middleton (35) hat angeblich keinen Grund, dem Tag der Liebenden mit Freude entgegenzusehen. Queen Elizabeth II. (90) persönlich soll ihren romantischen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, indem sie ihr einen Termin für die Royal Family in den Kalender schrieb. Während Herzogin Kate also mutmaßlich Trübsal bläst, genießen Prinz Harry (32) und Meghan Markle (35) ihr junges Glück offenbar in vollen Zügen – in London wurden sie am Mittwoch Hand in Hand beim Bummel auf einer belebten Straße erwischt.

Laut "Mirror" hatten Prinz Harry und Meghan Markle zuvor ein romantisches Dinner in einem privaten Club für Mitglieder. Er trug zu dem Anlass ganz lässig eine blaue Hose, ein Shirt, einen grauen Blazer und einen blauen Wollhut, sie wurde in Jeans und einem langen schwarzen Mantel abgelichtet. Die Fotos von dem Paar entstanden, als es sich gerade auf dem Weg zum Auto befand. Im Moment der Aufnahme hat sie den Kopf Richtung Boden gesenkt. Pärchenbilder, die in nächster Zeit des Öfteren zu sehen sein könnten, denn angeblich wird es langsam ernst bei den beiden.

"Sie haben ihre Beziehung auf das nächste Level gehoben", wusste ein Informant "The Sun" zu berichten. "Sie wohnen praktisch schon zusammen. Sie kocht für ihn, er geht zum Sport und sie genießen es einfach, zusammen Zeit zu verbringen." Das hört sich so an, als könnte Prinz Harry mit der "Suits"-Schauspielerin endlich seine Traumfrau gefunden haben. Und darüber freut sich vermutlich auch Kate Middleton.