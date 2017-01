Kate Middleton enttäuscht Prinz William hasst ihren Geburtstag 09.01.2017 13:16 Uhr / cb

Anstatt den Geburtstag von Kate Middleton groß zu feiern, ist der Terminkalender von Prinz William vollgepackt. Angeblich mit Absicht, denn der Herzog soll einfach keine Lust haben, den Ehrentag seiner Gemahlin gebührend zu begehen. Aber stimmt das wirklich?

Am 9. Januar 2017 feiert Kate Middleton (35) ihren Geburtstag. Eine große Party ist ihr zu Ehren aber offenbar nicht geplant. Wie "Celeb Dirty Laundry" berichtet, ist der Terminkalender von Prinz William (34) in der ganzen Woche voll mit Terminen. Und das könnte dem Klatschportal zufolge daran liegen, dass der Herzog es hasst, den Geburtstag seiner Frau zu feiern. Diese Tatsache ließe sich daran ablesen, dass Herzogin Kate ihren Ehrentag auch in den vergangenen Jahren eher bescheiden feierte. Entweder daheim bei ihren Eltern, auf Anmer Hall oder bei offiziellen Terminen für das Königshaus.

Doch lässt sich daraus wirklich schließen, dass Prinz William keine Lust auf den Geburtstag seiner Gattin hat? Laut einem Informanten von "Gossip Cop" ist an dem Bericht zumindest nichts dran. Weshalb der Ehrentag von Kate Middleton nicht groß gefeiert wir, weiß aber auch die Quelle dieses Portals nicht zu berichten. Möglich wären verschiedene Gründe: Einerseits könnten royale Verpflichtungen tatsächlich Priorität haben.

Andererseits könnte es sein, dass die Herzogin von Cambridge selbst keine Lust auf eine große Party hat und ihren Ehrentag, wenn möglich, lieber im kleinen Kreis begeht. Berichten zufolge wird sie das in diesem Jahr zumindest tun. Demnach verbringt sie ihren Geburtstag mit Prinz William und den Kindern Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1) ganz privat auf dem Landsitz der Familie, Anmer Hall. Ihr nächster öffentlicher Termin ist für Mittwoch geplant.