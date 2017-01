Kate Middleton enttäuscht Urlaub mit Prinz William gestrichen 16.01.2017 16:45 Uhr / es

Mustique gilt als bevorzugtes Reiseziel von Kate Middleton und Prinz William. Doch in diesem Jahr könnte Queen Elizabeth II. dem royalen Traumpaar einen Strich durch die Rechnung machen. Es wird gemunkelt, die Monarchin habe andere Pläne mit Kate und William.

Neues Jahr, alte Reisegewohnheiten: So haben sich das offenbar auch Kate Middleton (35) und Prinz William (34) vorgestellt. Zumindest spekuliert "Celeb Dirty Laundry", dass Herzogin Kate und ihr Gemahl auch in diesem Jahr eine schöne und entspannte Auszeit mit der Familie Middleton auf Mustique verbringen wollten – aber Queen Elizabeth II. (90) die Reise gecancelt habe. Der Grund: Kate und William sollen in diesem Jahr mehr Engagement für die britische Königsfamilie an den Tag legen.

Royalen Beobachter zufolge handele es sich hierbei aber nicht um eine Ausnahme, vielmehr soll das die neue Norm bei Kate Middleton und Prinz William werden. Grund für den Sinneswandel seien Berichte, wonach der Herzog und die Herzogin von Cambridge im vergangenen Jahr im Vergleich zu anderen Familienmitgliedern deutlich weniger Tage im Einsatz für die Royals gewesen seien. Demnach arbeitete die Herzogin 2016 lediglich an 63 Tagen, ihr Gatte an 80. Ab sofort wolle Queen Elizabeth II. mehr Verpflichtungen an die jüngere Generation abgeben, also auch an Kate und William – unabhängig davon, ob diese das wollten oder nicht.

Und aufgrund dieser Pläne fällt der geplante Urlaub auf der traumhaft schönen Insel offenbar ins Wasser. Angeblich ganz zum Missfallen von Kate Middleton, die Informanten zufolge sehr enttäuscht sei, da sie sich schon sehr auf die gemeinsame Zeit mit ihren Eltern und Geschwistern in der Karibik gefreut habe. Aber die Frau von Prinz William wisse auch, dass sie in diesem Fall keine Wahl habe.