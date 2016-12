Kate Middleton ersetzt Queen Diese Aufgabe liegt nun bei der Herzogin 22.12.2016 12:33 Uhr / es

Offenbar übernimmt Kate Middleton immer mehr royale Tätigkeiten. Wie jetzt bekannt wurde, tritt sie bei einer besonderen Tätigkeit in die Fußstapfen der Queen – und beweist so ihre Großherzigkeit.

Lange Jahre war Queen Elisabeth II. (90) die Mäzenin der Charity-Organisation "Action For Children", jetzt übernimmt Kate Middleton (34) angeblich diese Aufgaben. Am Dienstag gab die Monarchin bekannt, sich aus dieser und 24 weiteren Organisationen zurückzuziehen. Dass jetzt Herzogin Kate in ihre Fußstapfen tritt, erfüllt die Mitarbeiter von "Action For Children" mit Stolz und Freude.

Der Geschäftsführer Tony Hawkhead sagte: "Jeder hier bei 'Action For Children' ist total gespannt, seitdem wir die Bestätigung erhalten haben, dass die Herzogin von Cambridge die Führung von der Queen übernimmt. Es ist eine große Ehre, etwas zu beginnen, das sicher eine lange Zusammenarbeit mit einem Mitglied der royalen Familie ist, mit dem wir schon eine Verbindung aufgebaut haben [...]."

Er ist davon überzeugt, dass Kate Middleton ihrer Tätigkeit mit vollem Herzblut nachkommen wird. "Die Herzogin ist an vielen Dingen interessiert, mit denen wir uns in Großbritannien beschäftigen – hauptsächlich der seelischen und mentalen Gesundheit. Im Namen von 390.000 Kindern und Familien, denen wir helfen, unseren Unterstützern, Treuhändern und unserem Team, spreche ich ein herzliches Willkommen an die Herzogin von Cambridge aus – als unsere neue royale Mäzenin."

Bereits im vergangenen Jahr zeigte Kate Middleton Interesse an der Organisation. Sie besuchte zwei Einsätze, lernte dabei das Team und Ehrenamtliche kennen und ließ sich zeigen, was "Action For Children" zu bieten hat. Dabei war sie auch äußerst aktiv: Sie nahm an Spieleinheiten teil, sang Kinderlieder und bekam sogar ein High-five von einem überschwänglichen Jugendlichen.