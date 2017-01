Kate Middleton in Party-Laune Wilder Junggesellinnen-Abschied für Pippa 20.01.2017 14:15 Uhr / or

Als Mitglied der Royal Family ist Kate Middleton stets bedacht, die Etiquette des Königshauses zu befolgen. Doch nun hat die Herzogin angeblich mal wieder Lust auf eine ausgelassene Party und plant für ihre Schwester Pippa Middleton einen wilden Junggesellinnen-Abschied – ganz wie in alten Zeiten.

Bevor ihre kleine Schwester Pippa Middleton (33) in den Hafen der Ehe einläuft, will Kate Middleton (35) für sie angeblich noch einmal ein ausgelassenes Party-Wochenende mit ihren Freundinnen organisieren. Geplant sei ein Trip mit allem Drum und Dran in die Schweizer Alpen, den sie nie mehr vergisst. Wie "Celeb Dirty Laundry" mutmaßt, möchte Herzogin Kate damit noch einmal die guten alten - und vor allem wilden - Zeiten aufleben lassen, die sie mit ihrer Schwester erlebte, bevor sie Prinz William (34) heiratete.

Immerhin galt Kate Middleton vor der Hochzeit mit dem Mitglied der britischen Königsfamilie im Jahr 2011 als kleine Partymaus, die zusammen mit ihrer Schwester Pippa Middleton in den Clubs von London so manche Nacht durchfeierte. Als Frau von Prinz William sind wilde Partynächte nur noch hinter den Kulissen möglich, und so soll Kate die Planung des Junggesellinnen-Abschieds von Pippa an sich gerissen haben, um im privaten Kreis so richtig Gas geben zu können. Was genau die Herzogin plant, weiß aber auch das Klatschportal nicht zu berichten. Und so bleiben viele Fragen offen, unter anderem die, ob Kate Middleton auch Meghan Markle (35), die neue Freundin von Prinz Harry (32), zur großen Sause in die Schweiz einlädt.

Pippa Middleton und ihr Verlobter James Matthews (41) wollen Berichten zufolge übrigens im Mai 2017 den Bund fürs Leben schließen. Bei der Hochzeit selbst soll die Herzogin von Cambridge angeblich keine große Rolle spielen, um der Braut nicht die Aufmerksamkeit zu stehlen.