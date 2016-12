Kate Middleton ist Style-Queen Großes Vorbild für Royals weltweit 28.12.2016 12:41 Uhr / cb

Mit ihrem Kleidungsstil inspiriert Kate Middleton Frauen in aller Welt und setzt modische Trends. Selbst Damen aus anderen Königshäusern scheinen der Gattin von Prinz William in Sachen Style nachzueifern.

Seit der Hochzeit mit Prinz William (34) ist Kate Middleton (34) zur Style-Queen des britischen Königshauses avanciert. Egal, was die Herzogin auch trägt, anschließend sind die Kleidungsstücke schnell vergriffen. Doch wie es aussieht, nehmen sich nicht nur Normalsterbliche ein Vorbild an Herzogin Kate, sondern auch Frauen aus anderen Familien des europäischen und weltweiten Hochadels. Zumindest trugen Kronprinzessin Mary von Dänemark (44), Königin Letizia von Spanien (44), Sofia von Schweden (32), Königin Rania von Jordanien (46) und Charlotte Casiraghi (30) laut "The Sun" nach Auftritten von Kate nahezu identische Outfits.

Als Beispiel für Kates Rolle als Style-Queen wird unter anderem ein Casual-Look genannt, den die Herzogin bei einem Reitwettbewerb 2012 in London trug: Damals kombinierte sie einen sportlichen Blazer mit Skinny-Jeans und einem weißen Polo-Shirt. Im Oktober dieses Jahres entschied sich Mary von Dänemark beim Besuch einer Schule in Roskilde für einen ähnlichen Look, Letizia von Spanien begeisterte bereits im November 2015 im Style à la Kate Middleton. In Sachen Farbwahl setzt die Gattin von Prinz William offenbar ebenfalls Akzente.

Kate Middleton hat eine Vorliebe für Royal-Blau, nicht nur ihr Verlobungskleid hat diese Farbe. Nach ihr traten auch Königin Rania von Jordanien, Sofia von Schweden und Mary von Dänemark in royalblauen Kleidern in der Öffentlichkeit auf. Und auch der klassische Chignon, den das Mitglied der britischen Royals 2012 bei einem Konzert in London trug, scheint bei den adligen Damen anschließend zum Trend geworden zu sein. Ob sich die anderen Ladys bewusst von Kate haben inspirieren lassen, oder ob alle einfach einen ähnlichen Geschmack haben, wissen aber nur Mary von Dänemark und Co. selbst.