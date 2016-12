Kate Middleton keine gute Königin? Queen in Sorge um Monarchie 30.12.2016 15:33 Uhr / lm

Der Feiertage zum Trotz soll es im britischen Königshaus wieder Ärger geben: Kate Middleton und die anderen jungen Royals sind in den Augen der Queen angeblich noch nicht in der Lage, den royalen Aufgaben an der Spitze der Monarchie gerecht zu werden.

Die Festtagsfreude dürfte bei Kate Middleton (34) und den anderen Mitgliedern der Royal Family in diesem Jahr ohnehin getrübt gewesen sein, der starken Erkältung von Familienoberhaupt Queen Elizabeth II. (90) wegen. Nachdem die Monarchin deswegen sogar den traditionellen Gottesdienstbesuch absagte, kamen gleich Spekulationen auf, sie könne kurz vor ihrer Abdankung stehen. Doch laut einem Bericht von "Celeb Dirty Laundry" hat die Regentin keineswegs vor, den Thron an ihren Nachfolger zu übergeben. Der Grund: Sie wisse angeblich, dass noch kein anderes Familienmitglied in der Lage ist, die Regentschaft zu übernehmen.

Geht es nach der Thronfolge, wäre die Sache klar: Prinz Charles (68) würde der nächste König von Großbritannien werden. Doch gegen ihn als König würde royalen Quellen zufolge sprechen, dass er bei vielen Briten nicht besonders beliebt sei. Aus diesem Grund wird schon lange spekuliert, Queen Elizabeth II. könne ihren Sohn überspringen und gleich ihren Enkel Prinz William (34) zum König machen. Aber dem Klatschportal zufolge kann sich die Monarchin das zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht vorstellen. Anlass hierfür sei, dass weder ihr Enkel noch Herzogin Kate engagiert genug seien, sorgten doch beide in der Vergangenheit mit ihrer vermeintlich arbeitsscheuen Haltung und mit Luxus-Urlauben für Schlagzeilen.

Ob Queen Elizabeth II. ihren potentiellen Nachfolgern tatsächlich so wenig zutraut, bleibt fraglich. Fest steht, dass sie im kommenden Jahr aus Altersgründen eine Reihe von Ämtern an andere Royals wie Kate Middleton abgeben wird. Ganz so schlecht kann ihre Meinung von der jüngeren Generation also nicht sein.