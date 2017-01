Kate Middleton lacht über Prinz William Marathon-Gerüchte nur ein Witz 18.01.2017 13:30 Uhr / sk

Prinz William läuft demnächst einen Marathon. Oder etwa nicht? Seine Gattin Kate Middleton hält das eher für einen Witz und macht daraus offenbar auch keinen Hehl.

Diese Anekdote von Kate Middleton (35) wurde laut "InStyle" am Rande eines Charity-Events der Organisation "Heads Together" bekannt, bei dem die Herzogin mit Gatte Prinz William (34) und Schwager Prinz Harry (32) zu Gast war. Sean Fletcher von "Good Morning Britain" war ebenfalls bei der Veranstaltung und verriet die lustige Geschichte aus dem Leben des royalen Traumpaares. "Ich habe mit Prinz William geredet und er hat versprochen, dass er irgendwann einen Marathon in Kenia laufen will."

Kate Middleton schien dieser Aussage von Prinz William gegenüber skeptisch zu sein, oder besser gesagt: Sie glaubt ihrem Gatten in diesem Punkt offenbar kein Wort: "Dann habe ich mit Herzogin Kate gesprochen und sie sagte 'Das glaube ich erst, wenn ich es sehe", berichtete Sean Fletcher weiter von dem Gespräch. Prinz William braucht aber nicht traurig zu sein, dass Kate ihn nicht als Marathon-Läufer sieht. Immerhin dürfte sie nur allzu gut wissen, wie hart das Training für eine derartige sportliche Herausforderung ist – wenn auch nicht aus eigener Erfahrung.

2015 absolvierte Pippa Middleton (33) einen Marathon in Kenia. Für den guten Zweck lief die jüngere Schwester von Kate Middleton unter extremen Wetterbedingungen. Im Gespräch mit "Hello" sagte sie damals: "Es ist einer der härtesten Läufe der Welt. Mit Temperaturen die über dreißig Grad Celsius steigen können, und mit einer Höhenlage von 5.550 Fuß inklusive der Möglichkeit, auf Löwen oder Nashörner zu stoßen." Und: "Es war hart. Härter als alles, mit dem ich bislang konfrontiert war."