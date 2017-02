Kate Middleton lässt Prinz William gewinnen Angst vor Demütigung? 07.02.2017 14:28 Uhr / wa

Beim sportlichen Wettkampf für den guten Zweck hatte Prinz William im Vergleich zu Kate Middleton die Nase vorn. Doch kann es sein, dass die Herzogin ihren Mann mit Absicht gewinnen ließ?

Das zumindest vermuteten das einige Beobachter nach einem Wettrennen, das sich Kate Middleton (35), Prinz William (34) und Prinz Harry (32) zugunsten der Organisation "Heads Together" am Wochenende im Londoner "Olympic Park" lieferten, wie "Celeb Dirty Laundry" berichtet. Der Grund: Bei dem Lauf legte Herzogin Kate einen guten Start hin und lag so zunächst vor ihrem Gatten in Führung. Doch dann gab der Prinz plötzlich Gas und am Ende des Laufs war er klar besser als sie.

Augenzeugen spekulieren nun, ob Kate Middleton beim Laufen einfach die Puste ausging – oder sie Prinz William absichtlich den Vortritt ließ. Doch warum sollte sie das tun? Mutmaßlich, weil sie ihren Mann nicht in der Öffentlichkeit demütigen wollte. Und das hätte die Herzogin von Cambridge den Experten des Klatschportals zufolge getan, denn ein Sieg von ihr hätte in aller Welt für negative Schlagzeilen gesorgt. Schließlich sei es für einen künftigen König nicht würdig, von seiner eigenen Frau beim Sprint besiegt zu werden, heißt es. Außerdem sei Kate mutmaßlich besorgt gewesen, ihrem Gatten könnte anschließend dauerhaft das Image des faulen und unsportlichen Royal anhaften.

Als Indiz für die These, dass Kate Middleton beim Sprint das Tempo mit Absicht reduzierte, werden Bilder vom Trainingslauf gewertet: Während sie auf den Schnappschüssen lacht, machen ihr Gemahl und Prinz Harry angestrengte Gesichter. Ob Kate ihren Mann wirklich mit Absicht gewinnen ließ, bleibt aber wohl für immer ihr Geheimnis. Fest steht indes, dass Prinz William am Ende nur gegen seine Frau gewinnen konnte. Der strahlende Sieger des Laufs hieß Harry.