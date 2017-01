Kate Middleton neugierig Erstes Treffen mit Meghan Markle 16.01.2017 10:52 Uhr / or

Die Beziehung von Prinz Harry und Meghan Markle wird offenbar immer ernster. Jetzt hatte angeblich auch Kate Middleton das Vergnügen, die Aktrice kennenzulernen. Und noch eine wichtige Dame aus Harrys Leben soll bei dem Treffen mit von der Partie gewesen sein.

Was sagt Kate Middleton (35) wohl zur neuen Freundin von Prinz Harry (32)? Das fragen sich viele royale Beobachter, seit der Prinz offiziell mit Meghan Markle (35) liiert ist. Jetzt hatte Herzogin Kate angeblich endlich die Gelegenheit, die neue Frau an der Seite ihres Schwagers persönlich in Augenschein zu nehmen. Wie "The Sun" berichtet, fand das Treffen in der Londoner Residenz von Kate und Prinz William (34) statt, dem Kensington Palast.

"Kate hatte sich wirklich darauf gefreut, Meghan zu treffen und sie wusste, wie wichtig das für Harry war", wusste ein Informant der britischen Zeitung zu berichten. "Sie sind sehr eng befreundet und er schätzt ihre Meinung über seine Freundinnen immer sehr." Doch wie lief das Treffen ab? Immerhin wurde in letzter Zeit spekuliert, Kate Middleton könnte eifersüchtig auf Meghan Markle sein, weil sie Angst habe, die Schauspielerin könne ihr in der Royal Family die Schau stehlen. Davon war bei der persönlichen Begegnung aber offenbar nichts zu spüren: "Das Treffen verlief wirklich gut und Meghan war sehr erfreut, sie kennenzulernen."

Neben Kate Middleton soll Meghan Markle auch die kleine Prinzessin Charlotte (1) kennengelernt, und Zeit mit Prinz William verbracht haben. Und auch den Geburtstag der Herzogin hatte die Aktrice angeblich nicht vergessen. Dem Informanten zufolge gab es von der "Suits"-Darstellerin nachträglich ein kleines Präsent. Eine Aufmerksamkeit, die Kate gefallen haben dürfte.

Das Treffen fand übrigens gleich nach dem ersten gemeinsamen Urlaub von Meghan Markle und Prinz Harry statt, die Berichten zufolge ganz romantisch in Norwegen turtelten. Es sieht so aus, als könnte der Prinz endlich seiner Traumfrau begegnet sein.