Kate Middleton nicht nur Style-Vorbild Emma Thompson dank Kates Trainerin in Topform 05.01.2017

Kate Middleton nicht nur Style-Vorbild: Emma Thompson dank Kates Trainerin in Topform © dpa

Emma Thompson hat in kurzer Zeit zwei Kleidergrößen verloren. Einer Fitness-Trainerin sei dank, die auch Kate Middleton nach der Geburt von Prinz George in Topform gebracht haben soll.

Kate Middleton (34) wird nicht nur wegen ihres Styles von Frauen in aller Welt bewundert, sondern auch, weil sie als zweifache Mutter eine Topfigur hat. Diesen Umstand hat die Herzogin laut "Daily Mail" auch Fitness-Trainerin und Ernährungsexpertin Louise Parker zu verdanken. Und mit ihrer Hilfe verlor offenbar auch Emma Thompson (57) zwei Kleidergrößen. In nur sechs Wochen habe sie acht Kilo abgenommen. Von ihrem Erfolg berichtet die Schauspielerin im Vorwort zum neuen Buch der Star-Trainerin "The Louise Parker Method: Lean For Life: The Cookbook".

"Louise ist die Einzige da draußen, der ich vertraue", zitiert das Portal eine begeisterte Emma Thompson, die von der Abnehm-Methode wie folgt schwärmt: "Ich liebe es, dass ihre Methode keine Diät ist – und wirklich nachhaltig ist – und ich so mein Glas Wein haben kann und es schaffe, zu vermeiden, den Rest der Woche Mais-Snacks zu essen." Wer einen sechswöchigen Intensivkurs bei der Star-Trainerin von Herzogin Kate und Co. buchen will, muss aber offenbar tief in die Tasche greifen, der Preis liegt dem Bericht zufolge dafür bei 4.500 Pfund, was umgerechnet rund 5.300 Euro entspricht.

Kate Middleton soll 2013 nach der Geburt von Prinz George (3) mit Louise Parker zusammen daran gearbeitet haben, die Baby-Pfunde zu verlieren. Ihre schlanke Figur spricht dafür, dass es funktioniert hat. Und auch bei Emma Thompson kann sich das Ergebnis sehen lassen. Bei ihren letzten Auftritten auf dem roten Teppich strahlte die Aktrice ebenfalls in Topform.