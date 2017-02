Kate Middleton sauer auf Queen Valentinstag mit Prinz William gestrichen 02.02.2017 13:08 Uhr / or

Der Valentinstag rückt näher, doch Kate Middleton hat angeblich keinen Grund zur Vorfreude. Queen Elizabeth II. höchstpersönlich soll ihren romantischen Plänen mit Prinz William einen Strich durch die Rechnung gemacht haben.

Der Valentinstag ist der Tag der Liebe, doch es sieht so aus, als würde es für Kate Middleton (35) ein sehr einsamer Tag, ganz ohne ihre Liebsten werden. Denn wie "Celeb Dirty Laundry" berichtet, wird die Frau von Prinz William (34) am 14. Februar einen öffentlichen Termin für das britische Königshaus wahrnehmen und eine Basis der "Royal Air Force" in Cambridgeshire besuchen. Bei dem Anlass soll sie unter anderem einen Flugsimulator fliegen, heißt es.

Nicht bekannt sei allerdings, ob Prinz William ebenfalls bei dem Besuch an der Seite seiner Gattin sein wird. Doch unabhängig davon dürfte Herzogin Kate nicht begeistert sein, dass sie überhaupt am Valentinstag arbeiten muss. Zwar ist nicht überliefert, ob sie romantische Pläne für den Tag der Verliebten geschmiedet hatte. Dennoch könnte Kate Middleton dem Portal zufolge enttäuscht sein, dass Queen Elizabeth II. (90) sie dazu zwingt, ausgerechnet an diesem besonderen Tag zu arbeiten. Und der Valentinstag ist angeblich keine Ausnahme. Im Gegenteil, die Monarchin soll die Herzogin seit Wochen drängen, einen Termin nach dem anderen für die Royal Family zu absolviere – ob sie wolle, oder nicht.

Auslöser für den vollen Terminkalender sei die Tatsache, dass Kate Middleton und Prinz William im vergangenen Jahr zu den Familienmitgliedern mit den wenigsten Arbeitstagen gehörten. Das müsse sich in diesem Jahr aus Sicht von Queen Elizabeth II. dringend ändern. Und auch wenn Kate und William den Valentinstag lieber mit ihren Kindern Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1) daheim verbracht hätten, lässt die Regentin ihnen in diesem Fall angeblich keine andere Wahl.