Für Kate Middleton gibt es eigentlich Grund zur Freude, ihre Schwester Pippa Middleton will in diesem Jahr heiraten. Doch eines könnte sie verstimmen: Das Fest wird für ihre Familie angeblich sehr teuer.

Kate Middleton (34) heiratete ihren Prinz William (34) 2011 im Rahmen einer Traumhochzeit vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Bei ihrer Schwester Pippa Middleton (33) wird das Fest ein paar Nummern kleiner ausfallen, schließlich heiratet sie kein Mitglied der britischen Königsfamilie. Aber auch die Hochzeit mit Geschäftsmann James Matthews (41) wird angeblich ein so kostspieliges Spektakel, dass Mutter Carol Middleton (61) laut "Celeb Dirty Laundry" Angst und bange wird, die Kosten könnten für die Familie zu hoch werden.

Informanten zufolge seien die Eltern von Kate Middleton in Sorge, dass es ihnen nicht möglich sei, die Kosten für die Feier alleine zu tragen. Die Middletons seien zwar vermögend, doch die Hochzeit von Pippa Middleton könnte so teuer werden, dass selbst sie Probleme bei der Finanzierung bekommen könnten. Überdies ist die Brautmutter angeblich verärgert, dass die Familie des Bräutigams bislang kein Angebot gemacht habe, einen Teil der Kosten zu übernehmen. Und was sagt die Braut zu allem? Die soll auch besorgt sein, aber aus einem ganz anderen Grund.

Pippa Middleton fürchtet angeblich, dass Gäste und Öffentlichkeit ihre Hochzeit mit der von Herzogin Kate und Prinz William vergleichen würden. Und da sie im direkten Vergleich auf alle Fälle den Kürzeren ziehen würde, plane sie lieber eine Feier im kleinen Kreis. Ihrer Mutter sei das aber nicht recht, da diese wolle, dass die Vermählung zum gesellschaftlichen Ereignis des Jahres wird. Wie die Hochzeit tatsächlich ausfällt, dürfte sich spätestens im Mai zeigen, dann soll die Feier steigen.