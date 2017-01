Kate Middleton startet neue Karriere? Herzogin als Fotografin geehrt 02.01.2017 13:33 Uhr / sk

Kate Middleton bewies sich schon mehrmals als talentierte Fotografin und erfreute die Öffentlichkeit mit zuckersüßen Bildern von Prinz George und Prinzessin Charlotte. Nun wurde der Herzogin in Großbritannien eine große Ehre der "Royal Photographic Society" zuteil.

Nicht nur mit ihren stylishen Auftritten, auch mit ihrem Geschick hinter der Kamera sorgte Kate Middleton (34) in der Vergangenheit für Aufsehen, die von ihr aufgenommenen Bilder von Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1) entzückten Fans der Royal Family. Jetzt kann sich Herzogin Kate offenbar noch mehr für Fotografie engagieren: Wie "Mirror" berichtet, ist sie auf Lebenszeit Mitglied der "Royal Photographic Society". Die Gesellschaft wurde im 19. Jahrhundert unter der Schirmherrschaft von Königin Victoria und Prinz Albert gegründet, um Kunst und Fotografie zu fördern.

"Die Herzogin von Cambridge hat ein langjähriges Interesse an Fotografie und ihrer Geschichte", wird Dr. Michael Pritchard von der "Royal Photographic Society" zitiert. "Sie ist die aktuellste in einer langen Linie von royalen Fotografen und die Society ist erfreut, ihr Talent und ihren Enthusiasmus durch eine Mitgliedschaft ehrenhalber anzuerkennen. Nun blicken wir einer anhaltenden Beziehung mit ihr freudig entgegen." Mit ihrer Verbindung zur "Royal Photographic Society" tritt Kate Middleton somit in die Fußstapfen anderer royaler Fotografen. Bei den Bildern von Prinzessin Charlotte brach sie hingegen mit einer Tradition. Sie war das erste Mitglied der britischen Königsfamilie, das offizielle Fotos von einem royalen Baby machte. Veröffentlicht wurden die süßen Schnappschüsse von Charlotte, die auf dem Landsitz der Familie, Anmer Hall, entstanden, 2015.

Aber bereits zuvor bewies Kate Middleton ihr Talent als Fotografin. 2012 wurden Landschaftsaufnahmen der Herzogin veröffentlicht, die bei einer Reise mit ihrem Mann Prinz William (34) durch Asien entstanden. Wer weiß, mit welchen Pics Kate die Öffentlichkeit in Zukunft noch erfreut?